La Serbia ricorda i “martiri” uccisi domenica in Kosovo

Belgrado (AFP) – Mercoledì la Serbia ha definito “eroi” e “martiri” i membri del commando “libertà del popolo serbo” caduti per la libertà del popolo serbo, uccisi domenica in Kosovo dopo la morte di un agente di polizia kosovaro in un’imboscata.

1 minuto

Nella capitale le bandiere sono state sventolate a mezz’asta e mercoledì è stato dichiarato giorno di lutto nazionale. Su invito della televisione nazionale (RTS), il ministro della difesa Milos Vucevic ha paragonato questi membri dei commandos paramilitari ai serbi caduti in passato “per la libertà del Kosovo e per la libertà della Serbia”. Lui ha dichiarato: “Sono le nuove vittime nella stirpe degli eroi o dei martiri (…) per la libertà del popolo serbo in Kosovo”. I quattro uomini, tre dei quali finora identificati, sono stati uccisi in un’operazione delle forze speciali della polizia del Kosovo in seguito all’uccisione di un agente di polizia albanese del Kosovo in un’imboscata nel nord del Kosovo. Dopo l’uccisione del poliziotto, a pochi chilometri dal confine serbo, decine di uomini pesantemente armati si sono barricati in un monastero. Quando la polizia del Kosovo ha preso il controllo del monastero lei non c’era più. Secondo Pristina, almeno sei di loro, feriti, sono passati attraverso la Serbia per ricevere cure in un ospedale a Novi Pazar (sud). Solo tre sono stati arrestati e tenuti in custodia cautelare a Pristina con l’accusa di “aver commesso crimini contro l’ordine costituzionale e la sicurezza della Repubblica del Kosovo”. Pristina ha subito accusato Belgrado di essere dietro questo attacco “criminale e terroristico”. READ Xi Jinping vince la rielezione per il terzo mandato mentre le proteste anti-governative si diffondono silenziosamente in Cina La Serbia nega e accusa a sua volta il primo ministro kosovaro Albin Kurti per le sue “provocazioni” contro i serbi kosovari. Belgrado rifiuta di riconoscere l’indipendenza del Kosovo, dichiarata nel 2008, e il dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra i due paesi – sotto la guida dell’Unione Europea – si è interrotto nonostante l’intensa attività diplomatica. In Kosovo vivono circa 120.000 serbi, di cui un terzo nel nord, su una popolazione di 1,8 milioni di abitanti, la stragrande maggioranza dei quali sono albanesi del Kosovo. Gran parte della popolazione settentrionale rifiuta ogni lealtà verso Pristina. © 2023 Agenzia France-Presse

