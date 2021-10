La serie AMD Ryzen 7000 sarà la prima serie a portare 16 core sui laptop | Tecnica

Se la solita cosa fino ad ora era avere laptop da 4 o 8 core, AMD ora può rompere il mazzo con la sua serie Ryzen mobile 7000, che raggiungerà i 16 core come mai prima d’ora… se Intel non fosse arrivata prima.

La guerra tra Intel e AMD ci sta solo portando buone notizie, per i consumatori, e in caso contrario, devi solo vedere come il settore si è bloccato durante il 2012 e il 2017.

Fortunatamente, AMD è arrivata con l’architettura Ryzen da offrire Velocità nel mercato dei semiconduttori, costringendo Intel a fare una mossa. Da allora, il settore non ha smesso di crescere e la sua forza (all’incirca allo stesso prezzo) sta crescendo.

E se siamo nel 2021 e i laptop hanno già circa 4/8 core e il doppio del solito numero di thread, AMD prevede di continuare a rilasciare la generazione Ryzen 7000 H. (ingegneria mobile) Nel 2022 con 16 mega core e 32 thread.

Questa generazione, conosciuta come Raffaello, era così filtrato In molti portali si distinguerà È stato costruito a 5 nm e ha aumentato il CPI del 18% rispetto all’attuale Ryzen 5000H.

Il problema verrà a causa di Intel ha già pronta la sua nuova generazione di laptop Che sarà rilasciato all’inizio del 2022 con non meno di 14 core, dal momento che Si dice che Alder Lake-S arrivi con 16 core (Con la sua nuova configurazione ad alte prestazioni e nuovi 8 core).

in questo modo, Il 2022 dovrebbe essere l’anno in cui vedremo per la prima volta laptop a 16 core, che è qualcosa che vediamo solo nelle gamme molto alte dei computer desktop di oggi.

Per quanto riguarda le voci che continuano? Specifiche Ryzen 7000H. È necessario salvare chi verrà con loro GPU integrata con architettura RDNA2 e supporto per RAM DDR5. Naturalmente, non sappiamo nulla se utilizzeranno PCIe 5.0 o rimarranno nell’attuale versione 4.0.

Se tornassimo indietro nel tempo e nel 2016 ci venisse detto che avremmo avuto laptop a 16 core in soli 6 anni da oggi, nessuno ci crederebbe. Non noi stessi.