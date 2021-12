La Serie B italiana ha deciso di sospendere le sue operazioni a causa di un aumento dei casi di coronavirus

La Serie B si rilancerà nel 2022 a causa di un aumento dei contagi da corona virus tra i giocatori (Giuseppe Kotini/Getty Images)

Progressione del ceppo omigran e Aumento dei casi di corona virus Questo sta creando grande preoccupazione per queste ore in Europa. Il mondo dello sport non è stato risparmiato dalla battuta d’arresto causata dall’aumento delle epidemie e questo venerdì Italia Serie P. Questo è il primo caso in cui la Lega ha deciso di sospendere le proprie attività.

Il Numerosi giocatori che sono risultati positivi per Kovit-19 Erano già stati costretti a posticipare le partite che avrebbero dovuto giocare Benevento-Monza sì Lecce-Vicenza Per la partita di seconda divisione. Poi, Gli ufficiali di gara hanno deciso di posticipare le ultime due date dell’annoDoveva svolgersi il 26 e 29 dicembre. L’attività dovrebbe riprendere il 13 gennaio.

Mauro BaladaIl dirigente della Serie B, ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione e ha fornito anche dettagli su come verranno recuperati i giorni posticipati. “Abbiamo problemi con la variante Omicron, Ha interessato molti club e, dopo aver discusso di questo problema, il 13 gennaio, quando quelle due partite sono state ripristinate, abbiamo deciso di riprendere le partite da giocare durante il periodo natalizio il 15 e il 22 di quel mese. , Ha detto il manager.

Giornate di gioco rinviate al 26 e 29 dicembre (Danilo de Giovanni / Getty Images)

Ha chiesto “un maggiore coordinamento con le autorità sanitarie locali” con l’obiettivo di “un’imposta unica che consenta ai club di prendere decisioni e lavorare in modo più sereno”.

In questo modo la data della partita da giocare il 26 dicembre è andata al 19 gennaio, in attesa che le condizioni di salute migliorino; E il ventesimo, in programma il 29 dicembre, si giocherà il 22 gennaio.

Paisa L’attuale leader della Serie B in Italia con 38 punti in 19 date. seguendo quello Presia, Con 34. Entrambe le squadre ricevono oggi due promozioni dirette per la Serie A, la prima divisione. quando Cremonesi, Lesse, Benevento, Monza, Cittadella sì Frosinone Giocheranno nei playoff per il terzo biglietto della massima categoria del calcio italiano.