La serie Realme 12 si impegna a garantire prestazioni ed efficienza energetica per impressionare la maggior parte dei giocatori

Madrid, 15 maggio. (Varco/PE) –

La mia realtà sono io Cerca di ripetere Il successo degli smartphone Realme 12 Pro e 12 Pro+ con le nuove aggiunte alla serie Realme 12, con un impegno per le prestazioni e l’efficienza energetica, oltre a fornire… Esperienza utente senza interruzioniSi adatta al Requisiti della maggior parte dei giocatori.

L’azienda si dirige verso il mercato spagnolo con il nuovo telefono Realme 12+, offrendo un dispositivo di gioco ideale per più di… 18 milioni di fan di questo intrattenimento digitale in Spagnasoprattutto per il 38 per cento che sceglie Tramite cellulare. Questi dati contenuti nell’ultimo rapporto dell’Associazione Spagnola di Videogiochi (AEVI) evidenziano il potenziale di questo settore nel paese.

Per fare ciò, Realme ha dotato questo nuovo cellulare Processore MediaTek Dimensity 7050, Che integra la GPU Arm Mali-G68, offrendo un’elaborazione grafica al livello dei giochi mobili più esigenti in un dispositivo di fascia media. A ciò si aggiungono le funzioni offerte dal MediaTek HyperEngine, che aumenta in modo intelligente le prestazioni e l’efficienza energetica per adattarsi alle esigenze del gioco.

Il chip migliora anche l’efficienza energetica attraverso il suo processo di produzione a 6 nm, che contribuisce a questo Ridurre il consumo della batteria aumentando le prestazioni, Alimentato da una CPU octa-core con una velocità fino a 2,6 GHz. Nel complesso, ottiene il punteggio più alto nel test AnTuTu.

Doppio impegno per un’esperienza senza soluzione di continuità

Della serie fa parte anche lo smartphone Realme 12, che – come il fratello maggiore – vanta buoni risultati nel test AnTuTu, raggiungendo un punteggio di oltre 430.000. In questa occasione viene presentato Esperienza perfetta nella sua fascia di prezzo.

Questa liquidità è ottenuta con Processore Dimensione 6100+, Anche questo è firmato MediaTek e ha una CPU octa-core e una GPU Mali-G57 MC2 per funzionare Le scene più impegnative e i videogiochi più intensi In combinazione con il set di funzionalità offerto da HyperEngine 3.0 Lite Gaming.

Ancora una volta, la performance è completata da un approccio efficiente che ti consente di ottenere il massimo dal tuo business Batteria di grande capacità da 5000 mAh E la ricarica rapida da 45 W, che – secondo il brand – garantisce un’intera giornata di utilizzo con una singola carica.

Con queste caratteristiche l’azienda intende lanciare i nuovi Realme 12 e 12+ Bissando il successo ottenuto dai due modelli della serie Realme 12 ProChe è riuscito a occupare per due giorni il primo e il secondo posto nella classifica “Notizie più interessanti da Amazon Spagna”, dopo il suo lancio lo scorso marzo. La serie Realme 12 Pro ha ottenuto buoni risultati anche in Spagna, dove ha visto una crescita delle vendite di oltre il 1.000% rispetto alla precedente serie Realme 11 Pro.