La sessione plenaria della legislatura ecuadoregna deciderà sul processo politico del lazo

Dopo che la Corte costituzionale ha dato il via libera al processo, il vicepresidente dell’Assemblea Darwin Pereira ha spiegato che il processo passerà ora formalmente attraverso il Consiglio dell’amministrazione legislativa (CAL) e da lì al Comitato di supervisione.

Pereira ha spiegato che questo gruppo di membri dell’associazione dovrebbe dare la priorità all’analisi di questo problema rispetto ad altre questioni e deve emettere un rapporto entro 30 giorni che non possono essere prorogati.

Il legislatore Pedro Velazco, membro del comitato di sorveglianza, ha confermato che l’impeachment politico sarà deciso in sessione plenaria indipendentemente dal fatto che il documento raccomandi o meno l’impeachment dell’amministratore delegato.

La Commissione non ha il potere di avviare un processo politico contro il Presidente della Repubblica, e la relazione deve necessariamente pervenire alla sessione plenaria dell’Assemblea, dove si determinerà il futuro del governante.

Fernando Villavicencio, che è anche membro del Parlamento, e capo del gruppo legislativo che avrà in mano la questione, ha indicato nelle dichiarazioni alla stampa che c’è un vuoto giuridico nel caso in cui la relazione non riceva il sostegno della maggioranza dei parlamentari. commissione.

Tuttavia, Bruno Segovia, un altro membro di quel tavolo legislativo, ha preferito non avanzare i criteri perché dannosi e ha affermato che non vi era alcun motivo per cui il processo di impeachment contro Laso ristagnasse e non raggiungesse la plenaria.

La Corte Costituzionale dell’Ecuador ha dato ieri sera il via libera alla richiesta di perseguire Laso unicamente per il reato di appropriazione indebita (appropriazione indebita).

Il governatore è arrivato a questo punto dopo lo scandalo della corruzione in aziende pubbliche del settore energetico a cui avrebbe potuto essere legato suo genero, Danilo Carrera, e pare che il presidente ne fosse a conoscenza, ma non abbia fatto nulla.

L’uscita anticipata di Laso dal potere dovrebbe essere sostenuta da 92 membri dell’Assemblea su un totale di 137 membri e, se realizzata, subentrerebbe il vicepresidente, Alfredo Borrero, per il resto dell’attuale mandato.

rgh/avr