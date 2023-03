La Sierra Nevada SBX World Cup è riconosciuta dal Consiglio d’Europa con il Sustainable Sporting Event Seal

Il Comitato Olimpico riconosce la carriera del manager della montagna di Citura Sierra Nevada Eduardo Valenzuela, mentre la Federazione spagnola premia Regino Hernandez per la sua carriera sportiva culminata con il bronzo olimpico nel 2018.

Presidente del Comitato Olimpico Spagnolo (COE), Alessandro BiancoHo consegnato oggi al CEO di Cetursa, Gesù Ibaneze il Presidente FADI, Carlo Santandroil sigillo dell’evento sportivo sostenibile della Sierra Nevada Snowboarding (SBX) World Cup 2023 che si è svolto durante il fine settimana presso la stazione invernale di Granada.

Foto di Citura Sierra Nevada

organismo di certificazione Bureau Veritas ha effettuato l’audit nella Sierra Nevada SBX World Cup, organizzata da Cetursa Sierra Nevada e dalla Confederazione Andalusa degli Sport Invernali (FADI).

Il sigillo della Sierra Nevada World Cup 2023 riconosce, tra le altre azioni, el L’utilizzo di macchine a scorrimento ibride nella costruzione del circuito di gara e l’utilizzo di materiali riciclabili Soprattutto nei centri di ospitalità della coppa o nella campagna di sensibilizzazione ambientale pubblica sviluppata da squadre di volontari appositamente addestrate.

Lui evento sportivo sostenibile In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 20/30 delle Nazioni Unite. La consegna di questo sigillo è un primo passo per approfondire la gestione giovanile sostenibile nella Sierra Nevada.

D’altra parte, Alejandro Blanco, a nome del Comitato Olimpico, ha consegnato il distintivo del COE al Direttore delle Montagne della Sierra Nevada ed ex membro del Consiglio della Federazione Internazionale di Sci (FIS), Eduardo Valenzuela.

Foto di Citura Sierra Nevada

Inoltre, il Presidente della Royal Federation of Winter Sports International (RFEDI), May Pius, ha consegnato la Medaglia al Merito Sportivo, approvata dall’Associazione RFEDI nel 2022, a Regino Hernández Martin In riconoscimento della sua lunga carriera sportiva che ha caratterizzato una medaglia di bronzo in Snowboardcross ai Giochi Olimpici di PyeongChang’18.