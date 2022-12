La skin leggendaria Bastion è disponibile per 1 moneta in Overwatch 2

Eroe sparatutto per Blizzard Monitoraggio 2, ha portato tutta la magia del Natale, dove attualmente puoi trovare un evento chiamato Winter Wonderland, che ci dà la possibilità di guadagnare ricompense speciali giocando a varie nuove modalità. Per effetto di quanto sopra, È stato riferito che la skin leggendaria Bastion è disponibile per 1 moneta in Overwatch 2ed è facilmente realizzabile da tutti coloro che non dispongono di monete di gioco.

tramite il suo account Twitter ufficiale, Monitoraggio 2 Diffondi la voce, dove l’ha evidenziata Skin natalizia leggendaria per Bastion, chiamata Gingerbread Bastion, Possono essere trovati e ottenuti con una sola valuta di gioco. Se siete tra i videogiocatori che non investono soldi veri nei videogiochi, niente paura, le monete si possono ottenere completando le sfide settimanali del pass battaglia.

Questa promozione di Il design leggendario sarà operativo fino al 3 gennaio 2023. Quindi avrai ancora tempo per ottenere almeno una moneta, che ti serve per acquistare la skin. Ricordiamo che Winter Wonderland termina il 4 gennaio 2023, ma altri contenuti della seconda stagione di… Monitoraggio 2 Il gioco arriverà presto, poiché tra gennaio e febbraio arriveranno molteplici eventi e dinamiche per poter giocare e beneficiare del loadout del Battle Pass.

Indubbiamente, Blizzard ha vissuto un grande rinascimento con Monitoraggio 2che mantiene in buona forma la quota mensile del giocatore. La giusta linea d’azione per questo è continuare ad alimentare il titolo con nuovi eventi, contenuti ed eroi, In caso contrario, potrebbe subire in futuro la stessa sorte del suo predecessore, e finire per essere dimenticato proprio come accadde qualche anno fa.