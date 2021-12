La società di videogiochi Embracer Group ha stipulato un accordo per l’acquisto di Dark Horse

All’inizio di dicembre loro promettiamo colui il quale Cavallo nero, l’azienda dietro i fumetti come Sin City, Hellboy, Usagi Yojimbo S Accademia degli ombrelliStavo pensando ad una potenziale vendita.

Bene, anche se non è passato un mese da quel rapporto, questa settimana Embracer Group ha annunciato in pompa magna di aver stretto un accordo per acquistare Dark Horse.

Secondo le disposizioni propria pagina aziendaleQuesto martedì, Embracer Group ha firmato un accordo di acquisizione Dark Horse Media. Finora non è stato rivelato quanti soldi Embracer ha speso in questo affare, tuttavia, l’annuncio conferma che la società tAge of Control, D Dark Horse Comics, Dark Horse Entertainment e qualsiasi altra cosa ultraterrena.

In pratica, ciò significa che Embracer Group sarà proprietario dell’estensione Prendi il controllo di oltre 300 proprietà intellettuali di Dark Horse Ovviamente una casa editrice di fumetti.

Embracer Group è una società svedese nata con il nome di Nordic Games ed è attualmente associata a franchise come Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur S il tempo Tra l’altro.

In questo senso, l’azienda spera che la sua acquisizione di Dark Horse sia vantaggiosa “Sfruttare il futuro di Transmedia, inclusa la creazione di nuovi videogiochi”.

“Non posso esprimere i sentimenti che provo mentre Dark Horse entra in questo nuovo capitolo della nostra storia. Le sinergie che esistono con la rete di aziende Embracer promettono nuove ed entusiasmanti opportunità non solo per Dark Horse, ma anche per i creatori e le aziende con cui lavoriamo .”Mike Richardson, co-fondatore e CEO di Dark Horse che continuerà nel suo ruolo dopo l’acquisizione, ha commentato. “Ho avuto molte conversazioni interessanti con il CEO di Embracer Lars Wingefors e sono molto impressionato da lui e da ciò che lui e il suo team hanno costruito. Devo dire che il futuro della nostra azienda non è mai stato così brillante”.

Sebbene questo accordo di acquisizione esista già, dipende ancora dall’approvazione delle autorità competenti e la stessa Embracer stima che possa essere chiuso solo all’inizio del 2022.