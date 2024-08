La solidarietà e gli interessi condivisi hanno prevalso al Summit del Sud del mondo

Si tratta anche di una preparazione per il futuro vertice delle Nazioni Unite il mese prossimo, ha detto Jaishankar in una conferenza stampa internazionale dopo l’evento organizzato dall’India sabato in formato virtuale.

Ha spiegato che hanno partecipato delegati di 173 paesi, tra cui 21 capi di Stato e di governo, 34 ministri degli Esteri e 118 ministri di altre regioni, oltre ai rappresentanti di cinque banche multilaterali di sviluppo.

Secondo il consigliere indiano, nelle dieci sessioni parallele, due relative al settore delle relazioni esterne, sono stati affrontati aspetti come la necessità di rafforzare la resilienza economica, affrontare il cambiamento climatico e promuovere le transizioni energetiche, rivitalizzare il multilateralismo e democratizzare le trasformazioni digitali.

Egli ha sottolineato che in generale esiste una posizione contraria alle misure coercitive e all’ingerenza negli affari politici interni degli Stati.

Jaishankar ha osservato che la discussione si è concentrata sulle questioni attuali relative alla sicurezza alimentare, sanitaria e energetica, sulle sfide affrontate in termini di risorse e accesso, sul problema di raggiungere il dividendo demografico e sulle preoccupazioni relative all’occupazione e alla disuguaglianza economica.

Secondo il ministro indiano, all’ordine del giorno figurano anche il crescente inquinamento e le questioni legate all’acqua e alla biodiversità, in particolare le rivendicazioni climatiche dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Ha sottolineato che esiste un’ampia analisi degli obiettivi di sviluppo sostenibile e un chiaro consenso sul fatto che il loro raggiungimento è stato ritardato a causa delle cicatrici dell’era pandemica.

Ha aggiunto che hanno parlato anche del peso del debito e dei problemi di liquidità che affliggono molti paesi.

Jaishankar ha aggiunto che i temi più importanti discussi durante l’incontro dei ministri degli Esteri sono stati il ​​sistema basato sulle regole, la sovranità, l’uguaglianza, il rispetto reciproco e la partnership tra pari.

Nelle discussioni hanno occupato spazio anche la riduzione del divario digitale e le questioni tecnologiche, nonché i corridoi, la connettività fisica, l’energia, il settore marittimo e le catene di approvvigionamento.

