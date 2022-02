La sorprendente dichiarazione del pilota di F1 su Lewis Hamilton: “Con Williams o Haas, finirò alla fine”

Lewis Hamilton lotterà per il suo ottavo titolo in Formula 1 (Reuters)

Prima dell’inizio di una nuova stagione in Formula 1I piloti della classe più alta hanno iniziato a scaldare i motori per la fase successiva 20 marzoLa data in cui si terrà la prima gara del Gran Premio in Bahrain.

Questa volta era il corridore di Alpha Toure, Pierre GaslyChe ha occupato le prime pagine dei più importanti media specializzati dopo le sue dichiarazioni sul canale francese miscelazione a contrazioneMettendo in discussione le capacità di Lewis Hamilton e, soprattutto, La differenza tra le squadre.

“Purtroppo, molti risultati nel nostro sport vengono raggiunti dall’auto. Sebbene Hamilton sia il miglior pilota di Formula 1 della storia, Al giorno d’oggi con Williams o Haas avrei finito alla fine. Non finirò nemmeno terzo o quintosaranno diciotto o sedici”, giudicò.

Gasly ha confermato che se Hamilton sarà a bordo con Williams o Haas, alla fine finirà (Reuters)

La verità è che dal 2014, Il Team Mercedes ha preso il controllo della concorrenza. Furono sette anni di apparente predominio, di cui In sei il titolo era nelle mani di Lewis HamiltonMentre il resto è andato a Nico Rosberg, che ha osato competere alla pari con gli inglesi.

Va notato che Stevenage Ha vinto sette corone nel corso della sua carriera (La prima con la McLaren nel 2008) È in cima alla lista dei vincitori insieme a Michael Schumacher con sette giocatori ciascuno. Cosa c’è di piùè il primo vincitore del primo premio e della classifica.

Ora che sono state sollevate speculazioni sulla sua assenza dalla stagione 2022, lo stesso pilota stava andando forte mentre mostrava la sua macchina: “Non ho mai detto, non ho mai detto che mi sarei fermato. Amo fare quello che faccio. Ho deciso di tornare per un’altra stagione e lavorare con Toto (Wolf) e George (Russell).”

I due piloti si incontreranno sul circuito per gareggiare nuovamente dal 20 marzo (Reuters)

In questa nuova stagione, la competizione sarà emozionante, non solo per la lite per il titolo che accadrà tra di loro Hamilton e Verstappen ma anche per Cambiamenti rivoluzionari per avere effetto Dal punto di vista tecnico e sportivo.

Su questo, Gasly era ottimista: “Cercherò di sfruttare la buona serie di risultati Sono riuscito a continuare al meglio con l’auto che possiedo”.

“Spero quest’anno di poter combattere in zona frontale e Finisce continuamente tra i primi cinque O anche di più se la macchina è abbastanza buona”, ha sottolineato il pilota francese, che sogna di poter tornare a far parte del team Red Bull in futuro e lo scorso anno ha concluso nono in campionato con 110 punti.

Continuare a leggere