La sorprendente mancanza di presenza latina nelle nomination ai Grammy – Billboard

Mario Alzate

Si prevede che il consumo di musica latina crescerà in modo significativo su scala globale, ma nelle nomination ai Grammy 2024 annunciate venerdì (10 novembre), tale consumo è diminuito. letteralmente.

Non solo non c’erano artisti latini nelle quattro categorie principali (album, disco e canzone dell’anno, più il miglior artista esordiente), ma la categoria Miglior album di musica urbana aveva solo tre candidati, un fatto che l’Academy attribuisce alla mancanza di voci (“Se tra 25 e 39 nomination, solo tre dischi riceveranno nomination quell’anno”; il miglior album di musica urbana è arrivato vicino a superare quella soglia con 37 voci).

In una notevole eccezione, il cantautore messicano-americano Edgar Barrera, che ha avuto un successo dopo l’altro nell’ultimo anno, ha ricevuto una nomination nella categoria Cantautore non classico dell’anno, dove competerà con Jesse Joe Dillon, Shane McAnally, e Terone. Thomas e Justin Tranter. E Gustavo Dudamel, il dinamico direttore d’orchestra venezuelano della Los Angeles Philharmonic e futuro direttore della New York Philharmonic, ha due nomination nelle categorie di musica classica (Miglior performance orchestrale e Miglior compendio classico).

Ma è fastidioso non vederlo Domani sarà bellissimo di Karol G. È stato nominato come miglior album di musica urbana ed è stato anche nominato come album dell’anno. O non vedere il peso piuma di successo nominato come miglior artista esordiente, anche quando è nel bel mezzo di un tour mondiale di arene e stadi nel suo primo anno.

Gli enigmi non finiscono qui. Sebbene Peso Pluma sia stato nominato per il miglior album di musica messicana per originee nessuno dei suoi concorrenti più forti, come Sveglio Associazione armata o Zanna di latte di Karen Lyon È in lizza, nonostante sia stato rilasciato durante il periodo di ammissibilità.

Per essere onesti, le categorie latine sono bilanciate con un mix di almeno un successo commerciale e di uscite più insolite. Ad esempio, il cantante indie colombiano AleMor compete per la prima volta con gli artisti veterani Pedro Cabo, Maluma e Pablo Alborán nella categoria Miglior album pop latino. La venerata band colombiana Grupo Niche compete con Carlos Vives e Rubén Blades nella categoria Miglior album tropicale.

Naturalmente, i Grammy Awards riguardano il merito, non le quote o gli obblighi. Ma visto il successo complessivo di Karol G e Peso Pluma, da allora Grafici Anche le tappe, la loro assenza nelle categorie principali fanno male.

Ecco tutti i nominati nelle categorie musica latina.

Miglior album pop latino

Per gli album con più del 75% di riproduzione di nuove registrazioni pop latine. (Nota: più o meno di 5 nomination in una categoria sono il risultato di un pareggio.)

Quarto documentoPablo Alborán

Bellissimi esseri umani, volume 1,Anche

CiecamentePaula Arenas

la veritàPedro Capo

Don JuanMaluma

XME (Volume 1), Gaby Moreno

Miglior album di musica urbana

Per album con oltre il 75% di durata di riproduzione di nuove registrazioni di musica urbana. (La categoria ha ricevuto meno di 40 candidature e sono state presentate solo tre nomination.)

SaturnoRao Alessandro

Domani sarà belloCarol J

DatiMinuscolo

Miglior album rock latino o alternativo

Per album con più del 75% di tempo di riproduzione di nuovo rock latino o registrazioni alternative.

Martinez, capra

Latte di tigreDiamante elettrico

Vita di ogni giornoJuanes

Di tutti i fioriNatalia Lafourcade

IDA9223Vito Bayes

Miglior album di musica messicana (incluso Tejano)

Per gli album contenenti più del 75% del tempo di riproduzione di nuove registrazioni regionali messicane (banda, norteño, corridos, grupero, mariachi, ranchera e tejano).

Ricamo a manoAnna Barbara

SanchezGiglio Downs

Madre fioreFiore di Toluash

L’amore è come nei vecchi filmLupita Infante

originepeso piuma

Miglior album tropicale latino

Per album contenenti più del 75% di tempo di riproduzione di registrazioni latine neotropicali. (Nota: più o meno di 5 nomination in una categoria sono il risultato di un pareggio.)

The Seeding: 45th Anniversary (Live at Puerto Rico Amphitheatre, 14 maggio 2022), Ruben Blades con Roberto Delgado e Orchestra

Sto venendo da te, Luis Figueroa

Stato sinfonicoIl Grupo Niche e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Colombia

vitaArchitettura di Portondo

Mimi e TonyTony Sukkar, Mimi Sukkar

Escalona non è mai stata registrata in questo modo primaCarlos Vives