La sorprendente professionalità dell’uomo più bello d’Italia

Modello italiano Edoardo Santini 21 anni, Accreditato “L’uomo più bello” Dall’Italia nel 2019, equivalente alla versione femminile Signorina Italia. Dopo quattro anni ora ha deciso di diventare prete. Originario della città CastelfiorentinoSantini ha annunciato la decisione a pochi chilometri da Firenze Siti web socialiHa spiegato che è entrato lì seminario Spera di diventarlo per allora Parroco.





“Mi sentivo come se dovessi farlo Per indagarlo Alla fine, ne ho dato uno l’anno scorso Primo passoMa ad alcuni di loro avevo raccontato la mia vera ragione In movimento: Avevo bisogno esclusivamente di tempo. Quest’anno il mio numero nasce il giorno della nascita VentunoMi sento pronto a condividerlo Indagine“, ha aggiunto in una nota alla pubblicazione.

Una decisione pianificata

“Io divago ModellazioneIL prestazioneIL DanzaPerché i sì comportano inevitabilmente degli accenni, anche se non li ho abbandonati del tutto a causa di quei mondi Sono una parte di meMa li vivrò e li proporrò Ambienti diversi”, ha spiegato Chandini in un video da lei diffuso Profilo InstagramC’è più di questo 17.000 follower. “Mi sono consegnato al vescovo e qui studio Teologia e presta servizio in due parrocchie della diocesi fiorentina”, ha osservato.

Le immagini che compaiono nel pezzo audiovisivo sono diverse citazioni tratte da esso La BibbiaRaccogli diversi momenti del giovane prima e dopo aver preso la decisione di donare Ribaltamento alla tua vita. Tra questi si vede partecipare l’ultimo giovane Giornata Mondiale della Gioventùfesteggiato a Lisbona Ultimo agosto.