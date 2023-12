La sorpresa natalizia del Sud Italia è questa bellissima città

Situata nella regione Puglia, ad un’estremità del tacco d’Italia, la piccola Città di Locorotondo è diventato, negli ultimi anni, Uno dei posti più belli da visitare durante le vacanze di Natale. Passeggiare per le viuzze del suo centro storico, piene di luci, ghirlande, fiocchi e vischio, è come entrare nelle pagine di un tenerissimo racconto natalizio, la cui magia si respira in ogni angolo, in ogni finestra e in ogni porta.