La sostituzione della batteria di un iPhone sarà più costosa del 32% a partire dal 1° marzo

Mancano solo due giorni al 2023 e abbiamo già visto annunci che, francamente, lasciano molto a desiderare. Tra questi annunci c’è il fatto che Cambia la batteria dell’iPhone Sarà più costoso dal 1 marzo, quindi se hai questa attività in sospeso, è meglio farlo prima di questa data.

Alto tasso di cambio batteria da noi I phone Si applicherà a tutti i dispositivi non coperti da garanzia. Questa misura che arriva da Apple non sarà efficace solo per i telefoni cellulari con il logo Apple, Saranno inclusi anche tablet iPad e computer MacBook.

Al momento non è previsto un aumento di prezzo fisso per la sostituzione della batteria per altri prodotti in Spagna, sebbene sia indicato Mac RumorsI prezzi negli Stati Uniti hanno già una stima di cosa significherà questo aumento. Tornando al prezzo in Spagna, Il sito Web di Apple mostra già il prezzo per questo cambio di batteria.

Quindi, troviamo che il prezzo di questo servizio aumenta del 32%, che è di più Presuppone un importo fisso di € 24 per questo cambio di batteria dell’iPhone. Quindi, ora, devi aggiungere questo numero per cambiare la batteria dell’iPhone al costo dell’invio del dispositivo a un negozio specializzato nel caso in cui non ne avessi uno nelle vicinanze.

Il prezzo per cambiare la batteria di un iPhone sta aumentando

Tenendo conto della situazione attuale, questo aumento da parte di Apple potrebbe spingere gli utenti a ricorrere a servizi non professionali, mettendo così a rischio il funzionamento dei propri dispositivi. Se usiamo alcuni esempi, possiamo vedere come questo aumento influisca su diversi modelli.

Se possiedi un iPhone SE di terza generazione, il prezzo stimato è sempre valido Cambia la batteria dell’iPhone Saranno 55 euro. Può sembrare ragionevole, ma devi capire che questo dispositivo è più economico di Apple e non appena faremo un ulteriore passo avanti, troveremo prezzi più alti.

il Calcolatore di bilancio Da Apple ti consente di incorporare in modo efficiente il prezzo della sostituzione della batteria dell’iPhone. Se facessimo il test con l’iPhone 14 Pro Max, l’importo aumenterebbe a 119 euro E questo viene mantenuto sia per iPhone 14 che per iPhone 14 iPhone 14Pro e il iPhone 14 Plus.