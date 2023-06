La Spagna assicura obiettivi con l’UE nel mezzo di un ambiente elettorale

E nelle frenetiche notizie di lunedì, il capo dell’esecutivo ha cercato di calmare l’opinione pubblica del blocco comunitario, assicurando che le elezioni generali del 23 luglio non sarebbero state un problema per sviluppare la Spagna a capo dell’Unione europea nel secondo. Aula 2023.

Allo stesso tempo, Sanchez, internamente, ha inviato messaggi al Partito popolare conservatore, la principale forza di opposizione e, secondo i sondaggi preliminari, il candidato a vincere le elezioni di luglio.

A questo proposito, ha chiesto colloqui pubblici settimanali con il leader del Partito popolare, Alberto Núñez Figo, e ha sottolineato che la questione non è eccentrica, ma piuttosto un impegno, anche con altri candidati, tra cui Yolanda Diaz, che ha criticato l’iniziativa. .

Diaz è a capo del movimento di sinistra Sumar, che aspira a candidarsi alle elezioni in alternativa ai due principali partiti spagnoli. Apparendo con il Primo Ministro di Svezia, Ulf Kristersson, dopo il loro incontro a Moncloa Palace, ha anche colto l’occasione per smentire “trucchi”, come la sua presunta aspirazione a diventare il prossimo Segretario Generale della NATO.

Sanchez ha insistito sulla forza della Spagna alla guida dell’Unione Europea dal 1° luglio, poiché gli obiettivi sono precisi, sono condivisi da tutti i partner e ci sono dossier da completare che spera diano i loro frutti.

In questo contesto, ha pensato, tra le altre iniziative, al Patto di migrazione, alle nuove regole finanziarie, all’aumento della competitività dell’Unione europea e al rafforzamento delle relazioni con altre regioni come l’America Latina ei Caraibi.

Il primo ministro svedese, che consegnerà a Sanchez il testimone della presidenza di turno dell’Unione europea, ha sottolineato che “l’Unione europea è abituata a ripetere le elezioni. Tutti i paesi sono pronti ad affrontare tutte queste situazioni alla stesso tempo perché gli obblighi democratici devono essere adempiuti a livello nazionale.

D’altra parte, si stanno intensificando i colloqui per raggiungere accordi e negoziati difficili, durante le elezioni generali in 23 milioni.

Quello che è successo in 28 mesi (data delle ultime elezioni comunali e circoscrizionali) ha portato alla scomparsa di Ciudadanos (centrodestra), all’ascesa di Vox (estrema destra), al predominio del Partito popolare e alla ferita di socialisti e di sinistra. Uniti possiamo unirci.

Venerdì prossimo scade il termine per la presentazione delle liste di candidatura da parte dei partiti politici.

