La Spagna batte l’Italia 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni.

La Spagna batte l’Italia e si assicura un posto agli ottavi di finale dell’Euro Cup (REUTERS/Carmen Jaspersen).

Prosegue con una serie di grandi prestazioni il secondo appuntamento della fase a gironi degli Europei. In prima fila La Slovenia ha pareggiato 1-1 con la Serbia. Poi, Danimarca E Inghilterra Hanno ripetuto il punteggio e il gruppo era molto equilibrato. Alla fine del giorno, La Spagna batte l’Italia 1-0 E ha preso il suo posto con una data prima degli ottavi.

Spagna 1 – Italia 0

Al termine del secondo appuntamento del girone B, Spagna Lo ha battuto 1-0 fare Italia a Gelsenkirchen e si è assicurato un posto agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. L’unico gol della partita era il vincitore Riccardo Calafioriche si è convertito contro il suo stesso obiettivo.

IL Rosso era molto alto Azzurra E l’effetto deve essere stato di vasta portata. Ma agli iberici è bastato assicurarsi un posto nella fase successiva diventando leader della zona con 6 unità, mentre i campioni in carica dovranno aspettare l’ultimo appuntamento contro la Croazia per conoscere il loro destino.

Dopo aver dominato dall’inizio alla fine, la Spagna merita buona fortuna nel torneo. Nel primo tempo la squadra è in vantaggio Luis de la Fonte Ha sottomesso e convertito gli uomini di Luciano Spalletti Gianluigi Donnarumma In figura. IL Rosso C’erano quattro situazioni distinte NicoWilliams, Petri, Fabiano Ruiz E Álvaro MorataMa non potevo cambiarli.

Nella ripresa gli spagnoli continuano a dominare. Petri Ha mancato il bersaglio dopo un cross Marco Gugurella. Da parte loro, gli italiani hanno difeso gran parte della partita in dieci uomini e sono andati via Gianluca Scamacca contrattaccare. Ma anche con l’ingresso dell’italo-argentino non poteva portare alcun pericolo Mateo Retegui.

Nico Williams è stato inarrestabile nella difesa dell’Italia e un uomo in Spagna (REUTERS/Leon Kuegeler)

Dall’essere andato così lontano, La Spagna apre i conti al 55′ contro Ricardo Calafiori. Il difensore italiano è passato in vantaggio dopo una deviazione di Donnarumma, che ha negato il cross di Williams.

Non contenta dell’1-0, la squadra iberica riesce ad allungare con un tiro dalla distanza. Morata Lo ha mandato all’angolo Donarumma E un’altra offerta Lamin Yamal È successo molto vicino all’angolo. Negli anni ’70, NicoWilliams Ha colpito la traversa con un tiro e in contropiede la Spagna avrebbe potuto segnare un secondo gol se non fosse stato per il portiere rivale che ha soffocato l’urlo del portiere. Ayos Perez.

Insomma, L’Italia ha cercato disperatamente di pareggiare Con qualche cross in area, ma la difesa spagnola resta forte e guarda avanti alla battaglia contro l’Albania, con la tranquillità di sapere che un pareggio li vedrebbe primi nel girone. Intanto i rivali restano a 3 punti e lunedì prossimo affronteranno la Croazia. Cosa ti serve per vincere per avanzare al turno successivo?.

creazioni:

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Arena: Veldins-Arena (Gelsenkirchen)

tv: ESPN e Star+.

Slovenia – Serbia 1-1

Slovenia Aveva un piede nel turno successivo degli Europei, ma gli è scivolato tutto tra le dita in un istante. Contiene Arena dell’Alleanza Monaco di Baviera non è riuscito a proteggere il vantaggio nell’ultima partita Serbia È stato raggiunto un pareggio per la firma 1-1 Ciò solleva incertezza su chi è classificato nel gruppo C Inghilterra E Danimarca.

Custode Giovanni Karnicnik A 20 minuti dalla fine della partita, le grida indicavano quasi che la squadra di Matjas Keg era ad un passo dalla fase successiva della competizione. Ma è stato l’allenatore dell’attaccante, che gioca nel Milan in Italia, ad accettare la sostituzione. Luca JovicHa anche pareggiato in zona partita con il portiere serbo Bredrak Rajkovic nell’ultima palla.

Jovic ha trovato la palla con poca resistenza da parte dell’avversario e il suo tiro ha incontrato una debole resistenza da parte dell’esperto portiere dell’Atletico Madrid. Giovanni Oblak.

La scadenza sarà basata sulle aspirazioni di entrambi. Gli sloveni affronteranno l’Inghilterra mercoledì 25 giugno, con due punti nel pareggio d’esordio contro i danesi. Stadio di Colonia Dalle 16:00 (ora dell’Argentina). All’unisono, i serbi (con un punto) si riprenderanno Arena dell’Alleanza Ma questa volta per incontrare i danesi.

creazioni:

Arbitro: István Kovács (Romania)

Arena: Allianz Arena (Monaco di Baviera)

Danimarca 1- Inghilterra 1

Inghilterra E Danimarca fu costruito 1-1 Secondo appuntamento del girone C a Francoforte Coppa degli Europei Ed entrambe le squadre decideranno la loro classifica per gli ottavi di finale nell’ultima giornata.

La squadra guidata da Gareth Southgate ha preso il comando Harry KaneSi trasforma in area dopo 18 minuti di gioco su assist di Kyle Walker.

Tuttavia, all’età di 34 anni è apparso Morton Hulmond Un tiro dalla distanza oltre il palo di Jordan Pickford ha contribuito a dare ai nordici il pareggio.

La partita è stata equilibrata, ma alla fine la Danimarca ha ottenuto la vittoria, con poche visite che hanno approfittato del gol inglese.

Jude Bellingham non ha nascosto la sua frustrazione. La stella inglese non è stata al meglio contro la Danimarca (REUTERS/Lee Smith)

Con questo punto, il Secondario attuale è stato l’unico capitano dell’EuroCup, con 4 puntiQuando Danimarca Raggiunto il forte Sloveniacon 2 unità.

La cosa più interessante di questo Gruppo C è che le posizioni finali verranno decise nell’ultimo giorno e tutti avranno la possibilità di qualificarsi per il turno successivo. 25 martedì alle 16:00 Partita Crusoe: Inghilterra-Slovenia E Serbia-Danimarca.

creazioni:

Arbitro: Arthur Soares Diaz (Portogallo)

Arena: Deutsche Bank Park (Francoforte)

tv: ESPN e Star+.

