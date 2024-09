La Spagna batte l’Italia e accede ai quarti di finale della Coppa del Mondo maschile

La squadra maschile spagnola ha sedato la protesta ItaliaQuello è stato costruito Due volte nel secondo tempo Ignacio ha vinto con un gol Alabardo (4-3) nell’ultima partita della fase a gironi il mondo Tenutosi a Novara (Italia). La squadra femminile prosegue vincendo contro la stessa avversaria.

La squadra era allenata da Gillem Capestani Due reti di vantaggio grazie alla vittoria di Pau Per favore (1-0, min.7) e Ignacio Alabart (2-0, min.13), ma Giulio cacao All’inizio del secondo tempo gli azzurri sono stati protagonisti della rimonta (2-1, min.29).

La lotta è culminata in un minuto frenetico cacao Firmato il pareggio (2-2, min.40), Cesar Carballera Riporta in vantaggio la Spagna (3-2, min.40) e Francesco Campagno È tornato a pareggiare il punteggio (3-3, 40 minuti).

Proprio quando la partita sembrava destinata a fallire per la distribuzione dei punti, Ignacio ha segnato un gol Alabart A tre minuti dalla fine (4-3, 47 minuti) ha regalato la vittoria alla Spagna, la prima del girone a raggiungere i quarti di finale che affronterà venerdì (11:15). svizzero per un posto in semifinale.

Guillem, allenatore della Spagna maschile CapestaniEvidenziando riguardo alla competizione: “Ci sono molte cose positive in essa intensitàRitmo e coerenza in tanti momenti. Lo sappiamo sono colpiti Per sopportare i bei tempi dell’Italia. Nel momento peggiore, abbiamo la mentalità per sapere come superare L’Italia al suo meglio Negli ultimi anni”.

“Ci sono anche delle cose da fare,” ha detto Capestani alla Federazione Reale Spagnola di Pattinaggio OK“. “In pochi istanti abbiamo sofferto “Più del necessario ed è difficile per noi mantenere il possesso palla in attacco”, ha ammesso l’allenatore che ha comunque festeggiato la classifica. Prima di tutto Il gruppo ha affermato che porterà la Spagna su un “percorso meno difficile In teoria“Dalla seconda divisione del torneo al bivio nei quarti di finale contro la Svizzera.

Se manteniamo il tono ci saremo sicuramente semifinale. Dobbiamo mantenere questa intensità e grinta nei momenti buoni, ma soprattutto quando la squadra soffre. Ho piena fiducia che la partita andrà bene. Questa squadra può giocare meglio o peggio, ma non ne è mai uscita senza Sottoporre a tensione“.