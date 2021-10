Il La squadra spagnola di rugby ha perso 11-13 contro l’Italia A in una partita emozionante a Madrid questo sabato. In esso la squadra di Sandy Santos ha dominato il tabellone 8-0, ma nella ripresa i transalpini guidati da Leonardo Marin hanno trasformato il punteggio e aggiunto una vittoria difficile.

Al centro dell’Università di Complutens in ghingheri Ottieni la squadra italiana A che sarà il contributo futuro per l’intera squadra ‘Azura’. La Spagna è passata in vantaggio al 12′ con un calcio di rigore del giocatore del Barசாa Batista Cumes, che ha chiuso il primo tempo 3-0. Poco dopo la ripresa, gli uomini del Santos hanno aumentato il vantaggio per 8-0, dopo una prova a m.47 del giocatore sudafricano di Cusos entropinares John Wessel Bell.

Quindi È apparsa l’immagine del media di apertura italiano, Leonardo Marin, che ha firmato tutti i puntini di Azura A a Madrid. Ha ridotto la distanza (8-3) di un colpo di rigore a m.52, estendendo il suo vantaggio a 8-13 a 64 con una meta e un altro calcio di rigore modificato per portare la sua squadra in vantaggio (8-10) a 62.

Spagna Non si è mai arresa con un altro calcio di rigore di Batista Gomez e ha ridotto la distanza a sette minuti dalla fine. E finalmente provato. Col passare del tempo, aveva la palla alla ricerca di una vittoria che non sarebbe arrivata. Jose Manuel Franco, presidente del Consiglio superiore dello sport, e Alejandro Blanco, presidente del Comitato olimpico spagnolo, hanno assistito allo scontro.

Uno dei quali Questo sabato è la prima partita dell’International Autumn Window Competition a Madrid, in cui il XV del Lyon è stato misurato contro le Fiji sabato 6 novembre sulla stessa piattaforma.. In seguito, domenica 14, la squadra di Sandy Santos affronterà la Russia nella quarta partita dell’Europeo 2021 che, insieme all’edizione 2022, pone le basi per le qualificazioni europee ai Mondiali 2023 in Francia.