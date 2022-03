La Spagna darà milioni di aiuti umanitari all’Ucraina

Il ministero degli Affari esteri ha dichiarato in un comunicato stampa che 23 milioni di euro saranno consegnati all’Ucraina e altri otto milioni di euro ai paesi della regione attraverso un pacchetto completo di misure di risposta umanitaria di emergenza.

L’Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AECID) sarà responsabile della direzione dell’assistenza, in risposta agli appelli delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.

La fonte ha spiegato che in questo modo sta rispondendo a una richiesta eccezionale di concedere sovvenzioni alle ONG, oltre a fornire un ospedale di emergenza per un eventuale dispiegamento nei paesi di confine.

Dopo il primo carico di medicinali, attrezzature e forniture mediche di oltre 20 tonnellate, il 2 marzo in Polonia, un nuovo convoglio carico di 30 tonnellate di aiuti umanitari partirà nei prossimi giorni per la Moldova.

Inoltre, ci sarà una seconda spedizione destinata all’Ucraina con medicinali e forniture mediche in coordinamento con il Ministero della Salute, del valore di quasi un milione di euro.

Saranno inoltre erogati contributi a organizzazioni internazionali, come l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari, Acnor, UNICEF, Fnawab e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) per un importo di 25 milioni di euro per l’assistenza agli sfollati interni e rifugiati, in risposta agli appelli, ha affermato la Cancelleria.

Inoltre, un milione di euro sarà destinato alla Federazione Internazionale della Croce Rossa per coprire diverse emergenze, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, a fronte dell’operazione militare lanciata dalla Russia il 24 febbraio.

Ha aggiunto che, data la portata dell’operazione militare, si stima che almeno 12 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria nelle prossime settimane.

