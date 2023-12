La Spagna è arrivata in Italia dopo essersi già assicurata un posto ai Mondiali in Uzbekistan

Squadra spagnola di futsal, con La qualificazione per i Mondiali del 2024 in Uzbekistan è assicurata. Giocherà questo mercoledì Fenza (18:30, TDP) La sua 37esima partita contro l’Italia, con un saldo chiaramente favorevole. La Roja ha 13 punti con 4 vittorie e un pareggio in questo girone di qualificazione, 69 sconfitte con 103 gol segnati in 36 partite giocate con 4 pareggi e 9 sconfitte.

La storia della squadra spagnola di futsal in Italia e nel Il Transalpinos ha giocato il suo primo torneo nel 1982 e ha vinto la sua seconda stella nel 2004. Ha regalato alla Spagna la sua prima vittoria (4-2) nella città olandese di Leida il 2 aprile 1982, nelle semifinali del Torneo Quattro Nazioni.

Nel 2003 l’Italia vinse in casa Caserta ha vendicato la vittoria per 2-1 della Spagna nella semifinale degli Europei prima di diventare campione d’Europa per la prima volta. Nello stesso turno, nel 1996 e nel 1999, lo ha fatto con diversi giocatori brasiliani nazionalizzati. Nel 2004, ai Mondiali, gli italiani vinsero la seconda fase (3-2), ma la Spagna si vendicò poi in finale (2-1) con i gol di Giggs e Marcelo. Nel 2005, agli Europei di Ostrava, lo scontro diretto cadde nuovamente contro gli italiani (3-1), ma i transalpini persero in semifinale contro Russia e Spagna e conquistarono il terzo titolo.

E poi si videro di nuovo i volti per sempre Vittoria spagnola nella finale del Campionato Europeo 2007 (3-1), Semifinale dei Mondiali 2008 (3-2), Nelle semifinali del Campionato Europeo 2012 (1-0) e nelle semifinali della Coppa del Mondo 2014 (4-1). Nel frattempo, nel dicembre 2010, l’ultima visita della Spagna in Italia si è svolta in due amichevoli a Napoli e Aversa, terminate 2–2 all’andata, 1–4 contro la Spagna. , Ortiz e Torres (2). Si sono poi incontrati in amichevole a Bratislava nel 2015 e nella seconda giornata dell’Elite Round a Guadalajara lo scorso settembre. 1-0 con gol di Raul Campos.