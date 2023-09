La Spagna è di nuovo positiva, l’Italia è al top, Joao Cancelo è ambizioso

La Spagna ha battuto Cipro per aumentare la sua fiducia

Una nuova vittoria per la Spagna. Dopo aver sconfitto in modo convincente la Georgia (1-7), The Rosso Ieri sera ha battuto Cipro, nella quale due calciatori chiamati a guidare l’attacco della squadra nei prossimi anni, i giovani Lamin Yamal e Nico Williams hanno brillato ancora una volta di luce propria. Dopo questo 6-0, la squadra guidata da Luis de la Fuente ha già lasciato sulla buona strada la qualificazione alla fase finale del prossimo Europeo. Significativo “Ci piace la Spagna” domina la carta marca Mostra lo spirito di squadra.

L’Italia recupera il debito

I due gol di David Fratessi ieri sera sono stati cruciali per l’Italia per battere l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei. IL Asuri Hanno mostrato più velocità e un volto più riconoscibile rispetto alle partite precedenti e hanno ottenuto una vittoria che li ha piazzati secondi nel loro girone. In Corriere dello Sport Celebrano questa vittoria con un chiaro: “Siamo vivi”.

Ingaggiato dal Barcellona nella penultima parte del mercato estivo, il portoghese Joao Cancelo ha confermato il suo approdo nelle ultime ore. Camp Nou Con l’intenzione di lottare per il titolo divenuto così sfuggente ai Kules, The Champions League. “È vero che il Barça non ha fatto bene in Europa negli ultimi anni, ma è un grande club. Cercheremo di riportare il Barça al livello che ha sempre mostrato in Champions League. In questo momento ci sono squadre più favorite di noi”, ma siamo una buona squadra e possiamo fare grandi cose La squadra è giovane ma ha tanta qualità”.Ha insistito con dichiarazioni clamorose gioco.