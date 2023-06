“La Spagna è il nostro mercato numero uno in Europa”

tela È un’azienda di moda nel settore tecnologico. Fondata nel 2012 da un gruppo di giovani imprenditori australiani, in appena un decennio la start-up ha guidato nuove società di software per non professionisti. quali sono Sfida lo status quo dell’industria del design grafico.

L’azienda offre qualcosa di semplice come una piattaforma drag-and-drop Qualsiasi utente può creare disegni – Organizza da presentazioni, grafica per social media o poster, rapidamente con un aspetto professionale.

Con una semplice interfaccia utente e una vasta gamma di illustrazioni, immagini e modelli, la startup australiana è riuscita ad attrarre milioni di utenti in tutto il mondo, rendendola una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita in questo momento.

Canva ora Quinta tecnologia speciale più preziosa In tutto il mondo, con una valutazione di circa 40.000 milioni di dollari (37.250 milioni di euro). Viene superato solo da gruppi come Bytedance (proprietario di TikTok), SpaceX, Shein e Stripe.

Approfittando della sua visita a Londra, dove Canva ha recentemente aperto il suo primo campus europeo, EXPANSIÓN ha potuto parlare con Cliff Obrechtuno dei fondatori dell’azienda e suo attuale chief operating officer.

Obrecht ha fondato l’azienda più di dieci anni fa con la sua attuale moglie e CEO, Melania Perkins. I due si sono conosciuti mentre studiavano all’Università di Perth, cittadina di circa 2 milioni di abitanti sulla costa sud-occidentale dell’Australia.

Perkins si guadagnava da vivere insegnando programmi di design. Ma piattaforme come Adobe sono state molto difficili per gli studenti e penso che ci debba essere un modo migliore. “Mentre lavorava all’università, si rese conto che il design sarebbe stato completamente diverso in futuro e non sarebbe stato fatto solo da professionisti”, ricorda l’imprenditore tramite video.

I due giovani hanno immaginato una piattaforma che fosse “online, collaborativa, semplice e bella”. E, soprattutto, è gratuito. Ma hanno colpito un muro che fa la maggior parte degli imprenditori: non avevano le risorse per avviare l’attività.

Germe di tela

In questa ricerca di liquidità, hanno escogitato quello che potrebbe essere il seme di Canva, una piattaforma online per la creazione di libri di testo annuali chiamata Fusion Books. “La verità è che non avevamo soldi e abbiamo dovuto prendere questa idea e creare una società per andare avanti”.Obrecht sottolinea.

Ma avviare un’azienda di annuari delle scuole superiori è una cosa, e avviare un’azienda per competere con i giganti della tecnologia come Microsoft E mattone. Si sono diretti da Sydney a San Francisco in cerca di finanziamenti che non riuscivano a trovare nella loro nativa Australia.

“Siamo stati rifiutati più di 100 volte, il che è molto deludente e ci siamo quasi arresi due volte, ma abbiamo perseverato e alla fine siamo riusciti ad assumere un altro co-fondatore tecnico e a raccogliere fondi. Questo è stato l’inizio del viaggio”.

La terza tappa dell’azienda è Cameron Adams, il suo attuale product manager, che è stato approvato da Lars Rasmussen, co-fondatore di Google Maps e consulente tecnologico della startup.

Dal lancio ufficiale della piattaforma nel 2013, l’azienda australiana si è espansa in 190 paesi con 130 milioni di utenti attiviche insieme hanno creato 15 miliardi di design.

Attualmente, Canva ha più di 3.500 dipendenti in tutto il mondo Sono nato proprio l’anno scorso $ 1,4 miliardi di entrate. La società ha avuto sette anni consecutivi di interesse, essendo uno dei pochi unicorni – valutato oltre $ 1.000 milioni – a lasciarsi alle spalle i numeri rossi.

Nonostante la lunga lista di pietre miliari della startup in questo periodo, la sensazione per Obrecht è che la strada sia solo all’inizio. “Siamo qui da dieci anni, ma per me questo è solo l’inizio. Abbiamo visto cosa sappiamo fare, quanto ci amano gli utenti e quanto siamo stati adottati da alcune delle più grandi aziende del mondo e questo ci dà molto carburante per crescere nei prossimi dieci anni”, afferma Chief Processes.

Europa

Questa crescita è particolarmente accelerata negli ultimi due anni, poiché milioni di persone in tutto il mondo hanno adottato un modo di lavorare ibrido. Per mantenere questo ritmo, che l’ha portata a raddoppiare il fatturato ogni anno, l’azienda si è ora concentrata su un’area un po’ dimenticata: Europa.

Potremmo aver raggiunto l’Europa prima, ma il Covid ha rallentato alcuni dei nostri piani di espansione internazionale., Titolare del progetto. Ad oggi, quest’area rappresenta circa il 16% della base utenti totale di Canva, circa 20 milioni, e l’obiettivo dell’azienda è raddoppiare quel numero nei prossimi anni.

“Prevediamo di investire circa il 30% del nostro budget di marketing globale in Europa”Obrecht dice. “Ci sporchiamo le mani, mettiamo le scarpe per terra in questi paesi per comprendere meglio e assumere persone locali e lavoriamo con comunità creative e aziende piccole e grandi per aiutarle davvero a raggiungere i loro obiettivi”, aggiunge.

In questi piani, afferma l’uomo d’affari, Spagna Svolge un ruolo importante. “È la nostra prima regione in Europa. Una persona su dieci in Spagna usa Canva ogni mese e vogliamo raddoppiare quel numero”.. Per fare ciò, dobbiamo creare un’ottima esperienza di prodotto, il che significa creare ottimi contenuti”.

Canva ha un piccolo team nel nostro paese a seguito dell’acquisto della società di modelli nel 2019 scivolo carnevale. Inoltre, la startup ha nominato lo spagnolo Jorge Bestard a capo dell’intero gruppo per la regione EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente). Dal 2019, la piattaforma di design ha acquisito altre cinque aziende in Europa. Una delle acquisizioni più recenti che Canva ha effettuato lo scorso anno è stata kaledioUno strumento di intelligenza artificiale che ti consente di rimuovere lo sfondo da foto e video.

“L’intelligenza artificiale consentirà alle persone di creare di più e creare con una qualità superiore a quella che erano in grado di creare prima”.dice Obrecht, che è entusiasta del potenziale della tecnologia. Fornisce un esempio di alcune delle funzionalità che sono state aggiunte di recente. “Abbiamo già la possibilità di generare testo con ChatGPT in tutti i nostri documenti, e anche ciò che chiamiamo layout AI. Puoi dare un segnale per creare un layout di social media per una vendita di scarpe o qualcos’altro, e il software lo farà esso.” Automaticamente. Siamo ancora all’inizio, ma le cose migliorano di settimana in settimana”, conclude.