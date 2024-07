La Spagna è nel girone della morte di basket alle Olimpiadi di Parigi

Dario Brizuela segna nella semifinale preolimpica (Kai Forsterling, EFE)



IL Squadra di basket spagnola È riuscito a timbrare il suo biglietto Parigi 2024. La squadra di Scariolo ha chiuso il periodo preolimpico il 7 luglio con un record di sole vittorie. Tuttavia, ora lo attende la cosa più difficile. Nei campi francesi vedrai delle facce Canada,Coppa del Mondo di bronzo 2023, AustraliaBronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Greciavincitore anche delle qualificazioni olimpiche del Pireo.

Riparte il basket 27 luglio A Parigi, 12 squadre si sfideranno per vincere la medaglia d’oro. Oltre alla Spagna, all’Arena Berce ci saranno: Francia, Sud Sudan, Australia, Stati Uniti, Canada, Germania, Serbia, Porto Rico, Brasile, Grecia e Giappone.

Dopo sei giorni di gare, la Spagna può dire definitivamente che gareggerà per la sua quinta medaglia olimpica. nonostante la famiglia È sempre tra i candidati e non è ancora stato raggiunto Appendi l’oro. Attualmente ne hanno tre Medaglie d’argento (1984, 2008, 2012) e uno Bronzo (2016).

Mancano meno di 20 giorni all’inizio delle gare olimpiche di basket e non sarà un percorso facile per la Spagna. Il loro gruppo comprenderà Grecia, Australia e Canada, che attualmente si classificano rispettivamente al 14°, 5° e 7° posto nella classifica mondiale.

Per questa parte, Grecia Viene dal percorrere la stessa strada che hanno preso gli spagnoli. Hanno anche ottenuto vittorie complete al Pireo. Ha partecipato al gruppo con la Repubblica Dominicana e l’Egitto, che ha distrutto. In semifinale si sono incontrati con la Slovenia DoncicChe finì 96-68 e diede l’addio al sogno olimpico. Alla fine, in finale, hanno affrontato i croati, che non sarebbero stati neanche loro a Parigi.

Il giocatore sloveno Luka Doncic va a canestro durante il torneo preliminare olimpico (Georgia Panagopoulou, EFE)



Dall’altro lato, Canada È già una vecchia conoscenza degli spagnoli. Nel 2023 se ne andò la famiglia Uscire dalla Coppa del Mondo nella seconda fase a gironi. Inoltre, in assenza di pubblicazione ufficiale dell’invito, tutto indica che includerà dieci giocatori della NBA.

Finalmente, Australia, che sarà caricato anche con giocatori della American League, in questo caso otto. IL australiano Cercheranno di tornare sul podio dopo aver vinto la medaglia d’oro a Tokyo.

Gli spagnoli occupano Secondo posto nel ranking FIBA, appena sotto gli Stati Uniti. Tuttavia, i giochi di preparazione alle Olimpiadi non sono stati un compito facile. Il concorso era diviso in quattro posti: Valenza (Spagna), Riga (Lettonia), Pireo (Grecia) e San Giovanni (Porto Rico).

Ogni sito aveva due gruppi di tre squadre. Nel girone spagnolo, che giocava a Valencia, lui c’era Libano E L’Angola. Nel Gruppo Due hanno invece giocato Bahamas, Finlandia e Polonia. Delle tre squadre, solo due si sono qualificate per le semifinali, dove la migliore del primo girone incontrerà la seconda del secondo girone e viceversa.

Il primo incontro è stato con LibanoChe hanno battuto con un gran punteggio (104-59). Tuttavia, il peggio deve ancora venire. Mercoledì 3 luglio rischiavano di perdere la partita contro… L’AngolaChe li ha messi alle corde fino all’ultimo quarto. La squadra di Scariolo riesce però a riportare il punteggio sull’89-81 e a centrare l’obiettivo: la testa del girone.

Santiago Aldama prova a segnare contro il centrocampista angolano rivale (Bill Aleno, EFE)



In semifinale incontrarono l’A Finlandia Anche questo non ha reso le cose facili per loro. La Spagna avrebbe potuto essere eliminata dalla finale preolimpica dopo essere stata sotto di tre punti prima della fine del terzo quarto. Ma Alberto Diaz E Willie Hernandez Si lasciano la partita alle spalle e ritrovano lo slancio che la squadra di Scariolo aveva perso. Dopo aver pareggiato a 72 punti a due minuti dalla fine, gli spagnoli hanno dimostrato ancora una volta il livello della squadra. Alla fine sono partiti con il punteggio di 74-81 e mezzo piede nella capitale francese.

Era la sfida finale Bahamas, che, pur essendo un paese di appena 400mila abitanti, ha diffuso il panico a Valencia. Soprattutto per i tre giocatori NBA che hanno indossato la maglia: DeAndre Ayton, Eric Gordon e Buddy Hield. In effetti, la Spagna ha sofferto fino alla fine. Tuttavia, due stoppate chiave di Usman Garuba, tre triple di Lorenzo Brown e diversi falli delle Bahamas hanno chiuso la partita sull’86-78. Questa sarà la sesta volta consecutiva e l’ultima Rudy Fernandez Partecipazione ai Giochi Olimpici.