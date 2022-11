La Spagna ha battuto l’Italia qualificandosi per la quarta Coppa del Mondo femminile consecutiva

Spagna Puoi fare la tua scelta Quarto titolo mondiale consecutivo Era la sua ottava apparizione assoluta nelle finali del campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile. San Giovanni (Argentina). Rickard guidava la squadra Muoz Vinto 5-1 Italia In uno scontro dove ha impiegato un po’ di tempo per trovare fluidità in attacco, ora affronterà in finale il vincitore della semifinale. Argentina Y Portogallo.

La Spagna ha segnato con Marta a metà del primo tempo motociclista. Dopo il pareggio dell’Italia LabollaLa Spagna non è riuscita a trovare un modo per convertire il proprio dominio in gol nel primo tempo, Aina Firenze Ho già rotto il pareggio nel secondo tempo. Berta CestiniAncora Firenze E Mariana Calamaro Hanno assicurato il successo.

La Spagna non perde una partita dai Mondiali 2014 Non ha raggiunto le semifinali. La sua serie attuale 25 vittorie, un pareggio2016, gli ha conferito il titolo nella 17a e 19a edizione. In precedenza, ha vinto il titolo nel 1994, 96 e 2008, secondo nel 2006 e 2012 e terzo nel 2002, 04 e 10.

Spagna: Vincenzo; Busquets (1), Puigdueta, Florenza (2), Piquero (1), Casarramona, Colomer (1), Roces, González, Salvat (p).

Italia: Caretta, Maniero, Lapolla (1), Ghirardello, Tamiozzo. Santochirico, Lorenzato, Berti, Rossetto.