La Spagna ha chiesto all’Unione Europea di decidere cosa fare alla luce del fatto che Maduro non fornirà i documenti elettorali

Ministro spagnolo degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione, José Manuel Albarez (C. Ortiz/Europa Press)

Ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel AlbarezQuesto giovedì lo ha detto Unione Europea Dovremmo vedere cosautensili“Disponibile a rispondere alla crisi in Venezuela alla luce delle prove che lo suggeriscono I documenti elettorali non verranno visualizzatiMa ha escluso che si parli di sanzioni e ha affermato che dobbiamo continuare a sostenere il dialogo.

“Continuiamo il nostro impegno nel dialogo e nella negoziazione “Deve esserci un accordo tra i venezuelani affinché la volontà democratica sia rispettata”, ha detto Albarez al suo arrivo per partecipare ad una riunione informale dei funzionari esteri dell’Unione Europea.

Ha aggiunto: Devi vedere.Quali strumenti abbiamo per rafforzare questa volontà?“.

Durante l’incontro, il candidato presidenziale della principale coalizione di opposizione del Venezuela ha dichiarato: Edmundo Gonzalez UrrutiaSi rivolgerà in videoconferenza ai ministri degli Esteri dell’Unione europea, che discuteranno oggi, tra l’altro, della crisi del paese.

Albares ha spiegato che, su richiesta della Spagna, l’Unione Europea verrà interpellata attraverso una dichiarazione congiunta.Che non venga riconosciuto alcun risultato elettorale né, ovviamente, alcuna vittoria (…) se i verbali di tutti i seggi elettorali non vengono presentati e possono essere verificati“.

Il candidato dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia con Maria Corina Machado

Ma allo stesso tempo ha indicato che la Spagna sta pianificando”Dichiarare che è già trascorso più di un periodo di tempo ragionevole“Ci troveremo di fronte ad una situazione che forse non saremo in grado di conoscere e l’opposizione non sarà in grado di analizzare quei verbali”.

Parigi ha fatto riferimento anche ai rapporti di osservatori come Centro Carter O Gruppo di esperti delle Nazioni Unite “Il che fa sorgere seri dubbi su quanto accaduto al momento dello spoglio dei votie una “serie di circostanze” per cui non si può ritenere che esistano le necessarie garanzie democratiche.

Ha anche indicato collegamenti con BrasileHa sottolineato che c’è “piena armonia con l’idea di unire le forze, Europa e America Latina, per realizzare questo dialogo e questi negoziati”.

Albarez ha spiegato che quello che cercherà la Spagna è”Posizione comuneL’Unione Europea e i paesi dell’America Latina “hanno lo stesso interesse” a “prevalere la democrazia”.

Ciò che serve nell’incontro di oggi è”analisi“Dove domande come”Cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fareHa aggiunto che “l’obiettivo finale” è il “dialogo inter-venezuelano” e il raggiungimento di una “soluzione venezuelana autentica, negoziata e pacifica”.

Nicolas Maduro solleva una replica della spada di Simón Bolívar, eroe dell’indipendenza venezuelana (Reuters/Fausto Torrealba)

Alla domanda sulla possibilità di un aumento SanzioniIl ministro ha detto che non dovrebbePerdere assolutamente la pazienzaHa sottolineato che anche l’opposizione venezuelana continua a sostenere il dialogo e i negoziati.

L’uno sull’altro Possibili nuove elezioni nel PaeseIl ministro spagnolo ha affermato che “si può considerare un’ipotesi intellettuale se questo è ciò su cui si sono accordati governo e opposizione”, ma ha aggiunto di aver verificato “che Sia il governo che l’opposizione lo escludono“.

Ha sottolineato che la cosa più importante è raggiungere il “dialogo” e la negoziazione “in modo che il governo e l’opposizione possano sedersi insieme”.

Albarez ha riconosciuto che “non tutti i paesi dell’Unione Europea conoscono la situazione del Venezuela e non hanno con questo paese quella relazione storica, culturale e umanitaria di ogni tipo” che fa sì che la Spagna conosca meglio la situazione.

Riguardo alla possibilità di riconoscere Armando Gonzalez come è successo con Guaido, ha osservato che bisogna vedere “come si posizionano tutti i colleghi” ma ha riconosciuto che “in questo momento non è la posizione comune dell’Unione Europea”.

(Con informazioni da EFE)