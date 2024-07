La Spagna ha concluso con una sconfitta la partita bilaterale contro l’Italia

La squadra femminile U20 è caduta nella terza e ultima partita del riscaldamento bilaterale tra Spagna e Italia nella città italiana di Castelnovo Nemonti. Nell’ultima partita la squadra di Guillermo Ortuna ha bissato il risultato contro i Transalpini, perdendosi 3-1 (34-32/23-25/25-20/25-23).

La partita di lunedì mattina è iniziata con lo sviluppo di un primo set segnato da un’insolita parità, con scambi di azioni e cambio di dominio del tabellone. Entrambe le squadre avevano diversi set point, ma alla fine è stato il blocco italiano a vincere il set con un emozionante 34-32.

Choi Mavrommatis ha guidato il gioco offensivo della nazionale nel secondo set. Le azioni dell’attaccante nazionale unite ad un ottimo posizionamento difensivo hanno permesso alla squadra di Guillermo Ortuna di pareggiare 23-25.

L’Italia ha preso il controllo della partita nel terzo set, con alcune conclusioni ispirate di Bosso e Moroni, che hanno permesso agli italiani di gestire il proprio vantaggio per riprendere il controllo del tabellone.

Nel quarto ed ultimo set le azzurre si sono assicurate una vittoria per 25-23, consentendo alle due squadre di completare il programma di incontri e amichevoli. Dopo il bilaterale in terra italiana, la squadra femminile Under 20 spagnola sarà nella città italiana di Castelnovo Nemonti per continuare la preparazione fino alla partenza sabato prossimo per la Bulgaria per disputare Eurovolley 2024.