La Spagna ha perso contro l’Italia e la costa cumana è rimasta senza una finale di calcio

Miguel Guman Sandizo se n’è andato Finali Europee di Beach Soccer Dopo Nazionale spagnola Rimosso ieri Italia Ha perso 4–3 ai supplementari nelle semifinali della Super Finale ad Alghero (Italia). Oggi, l’uomo di La Coruña ha una nuova possibilità di salire sul podio giocando la partita per il terzo e quarto posto contro la Bielorussia (15:30 YouTube Sefutbol).

Italia e Spagna Sono due gruppi che si conoscono molto bene. Hanno rilanciato la finale del 2023 e la competizione della fase a gironi, da qui l’intensità e la parità di forze del primo quarto. IL Nazionale spagnola Un tiro dalla distanza del portiere Pablo Lopez passa in vantaggio sul tabellone al 5′, ma è stato un miraggio quando Alessandro Remedy ha segnato due volte in 60 secondi per il 2-1. E’ il campione in carica in atti in perfetta coppia con Tommaso Fazzini.

Curriculum per la squadra di allenatori Cristiano Mendez Nella ripresa ha mostrato le sue qualità in attacco, ma al 15′ gol di Solaiman Badis dopo un collegamento con Guman, la gioia è durata quattro minuti quando gli italiani hanno ripreso il vantaggio con Fazzini.

IL selezione Ha dato il massimo nel terzo e ultimo quarto, creando occasioni e persino fischiando un rigore per mancata segnalazione di mano da parte dell’arbitro lituano Vitalij Komolko. Con tutto perso e 46 secondi rimasti, Batis ha segnato il 3-3 forzando i tempi supplementari. Già ai supplementari, Remedi ha collezionato la sua terza presenza segnando 3-4 in finale e mandando in finale l’Italia, che giocherà oggi contro il Portogallo, battendo 3-7 la Bielorussia nell’altra semifinale.

Senza corona

Brutta giornata Spagna Perché la squadra femminile ha perso la corona Campione europeoIl titolo è stato riconquistato nel 2022 e nel 2023 dopo aver perso 3-4 contro il Portogallo. La squadra allenata da Christian Mendes si giocherà oggi il terzo posto.

Il Portogallo passa in vantaggio all’inizio e gli spagnoli vanno a sbattere contro il muro, ma Carolina Gonzalez pareggia negli ultimi secondi del primo quarto quando trova una palla vagante in area. Ciò ha spinto la squadra a passare in vantaggio nel secondo quarto grazie a Natalia Cuadrado. Il portoghese ha segnato due gol in due minuti per riconquistare il vantaggio. La Spagna è stata costretta a correre dei rischi. E ha vinto un premio perché ha pareggiato. Dopo aver compiuto un compito molto difficile, il rigore portoghese Cristina de Sousa (3-4).