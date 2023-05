La Spagna ha preso le distanze dall’Italia di fronte a un potenziale problema con il debito pubblico

Dopo l’esodo economico dall’epidemia e dalla crisi inflazionistica, la Spagna ha potuto separarsi categoricamente dall’Italia di fronte a un potenziale problema di debito pubblico. Il profilo di rischio del nostro Paese è migliore di quello della terza economia dell’Eurozona nel 2024, quando un aumento della spesa fiscale degli Stati e la revoca delle regole fiscali minacciano una “tempesta” fiscale.

Implicazioni della recessione in Germania: il rischio per la Spagna e il blocco dei rialzi dei tassi della BCE Ulteriore

Fonti governative ammettono che uno dei principali obiettivi dell’ultimo anno è stato quello di garantire che nessuno possa collegare la Spagna all’Italia in caso di aumento delle tensioni sui mercati finanziari. Dopotutto, dopo il ciclo di aggressivi aumenti dei tassi da parte della Banca centrale europea (BCE) per combattere l’inflazione, mappa direttamente la fattura degli interessi che i paesi devono affrontare ogni anno.

Insomma, è importante evitare che gli squilibri dell’Italia trascinino la Spagna in difficoltà di finanziamento in un momento in cui rimane alta la necessità di coprire la spesa pubblica che è al di sotto delle entrate (deficit). Perché se queste difficoltà arriveranno, saranno accompagnate proprio da tagli alla spesa e ai servizi pubblici (pensioni, sanità…). Come è successo nella crisi del credito un decennio fa; Sebbene le nuove regole finanziarie in discussione nell’Unione europea (UE) siano più flessibili delle regole esistenti.

“La Commissione europea prevede che nel 2024 la Spagna entrerà nel gruppo dei Paesi (che comprendono Germania, Francia e Portogallo) che non presentano squilibri macroeconomici per la prima volta dal 2012”, si vantavano dal ministero il 24 maggio. Primo Vice Presidente Nadia Calvino per gli Affari Economici.

ragionevole, Ultimi pronostici Il Comitato Esecutivo dell’Unione Europea ritiene che il governo spagnolo abbia raggiunto l’obiettivo concordato: il nostro Paese ridurrà il deficit del Pil (prodotto interno lordo) rispetto all’Italia, crescerà ulteriormente e l’elevato debito sarà inferiore di circa 30 punti percentuali.

La Commissione Europea ha infatti confermato che la Spagna guiderà la crescita economica nel 2023 e nel 2024 tra i principali attori, con una crescita del PIL vicina al 2%, mentre l’Italia crescerà solo della metà, come si vede nella mappa.

Nel frattempo, il deficit dell’Italia in termini di PIL (la disparità tra spese e entrate di uno Stato) è stato dell’8% nel 2022, rispetto al 4,8% della Spagna o al 4,7% della Francia. L’azienda si aspetta che continui al 4,5% nel 2023, rispetto al 4,1% stimato per il nostro Paese.

Il deficit di bilancio non è la più grande debolezza dell’Italia. L’indebitamento, il rapporto debito/PIL, è stato del 144% lo scorso anno, scendendo al 113% in Spagna.

Il debito è il primo indicatore per misurare la stabilità finanziaria di un paese. Dipende sia dal numeratore (debito) che dal denominatore (PIL). Per questo motivo, sebbene il debito pubblico totale continui ad aumentare, l’onere del debito diminuisce a causa della crescita economica.

“La responsabilità fiscale del governo e le proiezioni di crescita dell’economia spagnola garantiscono la stabilità dei conti pubblici nei prossimi anni. Piano di stabilità [aprobado ya por la Comisión Europea] Include la riduzione anticipata del deficit al 3% del PIL entro il 2024 e il debito al di sotto del 110% del PIL”, ha ricordato la scorsa settimana il ministero dell’Economia.

L’organo di governo dell’UE pone il tasso della Spagna al di sotto di quello della Francia entro il 2024 [109,1% frente al 109,5%, respectivamente]. Il debito della Spagna non è stato inferiore a quello dei nostri vicini dal 2012.

Stabilità del credito

L’unica raccomandazione che la Commissione europea ha dato al nostro Paese è quella di limitare l’aumento della spesa pubblica al 2,6% nel 2024, escludendo la fattura degli interessi sul debito e le indennità di disoccupazione. Obiettivo più che accettabile. Nel 2022, nonostante un pacchetto di misure antinflazionistiche, l’aumento della spesa è stato inferiore al 2%.

Guardando più in generale, ci sono altre importanti differenze tra la sostenibilità del debito di Italia e Spagna. Uno dei più importanti è legato al fatto che il nostro Paese dovrà rifinanziare una piccola parte del proprio debito nei prossimi tre anni, come si evince dal grafico seguente, che include i dati dell’OCSE.

Nel 2023 la Spagna maturerà solo un milione su cinque del suo debito totale (esattamente il 18%). 29% per l’Italia. Attualmente, permanendo gli squilibri di bilancio, la quasi totalità o la totalità del debito deve essere rifinanziata. O ciò che è lo stesso, viene dato di nuovo. Inoltre, dopo gli aumenti dei tassi di interesse della BCE, i tassi del debito pubblico sono mantenuti a prezzi più alti rispetto agli ultimi anni, quando erano ai minimi storici.

Il tasso di interesse di riferimento per la Spagna nei mercati finanziari per il debito a lungo termine è del 3,5% (obbligazione a 10 anni). 4,3% dell’Italia.

Inoltre, circa un mese fa, in un monito sui rischi del Paese guidato dall’estrema destra Giorgia Meloni, l’agenzia di rating del credito Moody’s ha affermato che “ci sono rischi elevati per il piano di salvataggio italiano”. [los fondos europeos] La debole capacità amministrativa di alcuni governi locali, i vincoli nei mercati del lavoro e dei prodotti, l’elevata inflazione e alcuni progetti che si sono rivelati più ambiziosi di quanto inizialmente previsto non sono stati pienamente realizzati.

“La crescita lenta e gli alti costi di finanziamento potrebbero danneggiare ulteriormente la posizione fiscale dell’Italia. Nonostante importanti misure per ridurre il consumo di gas e diversificare le forniture dalla Russia, rimane una forte dipendenza dal deficit e dal rischio di ulteriori aumenti dei prezzi”.