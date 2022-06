La Spagna ha ricevuto un biglietto diretto per i quarti di finale dopo il ritorno in Italia

Il Squadra spagnola di pallanuotoL’attuale secondo classificato al mondo ha ricevuto un biglietto diretto per i quarti di finale Mondiali di Budapest, Dopo aver vinto 12-14 questo sabato ItaliaQuelli in mezzo alla folla David Martino A tre minuti dalla fine del terzo quarto, ha perso per tre gol (12-9).

Ma anche così la squadra spagnola non si è arresa, qualunque cosa accada, si è vendicata della sconfitta contro il Transcelpines nella finale del passato. Coppe del mondo di GuangzhouCon una splendida rimonta.

Gli ultimi undici minuti della partita riflettono il riconoscimento da parte della Spagna dei campioni del mondo nell’area dell’eco (0-5).

Una reazione in cui ha giocato un ruolo fondamentale Alberto GranadosÈ stato concesso, con tre gol nel quarto e ultimo periodo SpagnaQuarto alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ribaltando il punteggio (12-14).

Notizie correlate

Ma si Spagna Dopo aver lasciato il potere dell’Italia senza segnare un solo gol negli ultimi undici minuti della partita, ha eccelso nel suo gioco difensivo che ha portato per 19 anni il portiere dell’Union Aguirre. Deve essere selezionato come MVP della competizione.

Una rimonta emozionante che ha permesso a chi proveniva David Martino Dopo aver completato la prima fase da leader della propria squadra, non giocano al 16° turno e confermano la propria presenza ai quarti di finale.