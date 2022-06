La Spagna merita il pareggio contro l’Italia

Il Bene Ha preso la decisione, quindi Focolaio del virus Corona sulla squadra di pallanuoto maschile del CanadaPer ordinare Espulsa la squadra nordamericana dalla prima Coppa del Mondo a Budapest Impossibile riprendere la partita posticipata di giovedì contro l’Italia e giocare sabato contro il Sudafrica. Cambia un po’ la situazione Spagna Girone C dei Mondiali di Budapest.

Giorno di inizio non valido (Spagna 19-2 Canada), Perché la classificazione può essere stabilita solo con conflitti che affrontano direttamente Spagna, Italia e Sud Africa. Pertanto, Spagna e Italia sono in testa al girone con 2 punti al termine di una partita e il Sud Africa ha già finito di partecipare con 0.

La squadra, infatti, che si è già qualificata al 16° turno, affronterà questo sabato l’Italia in uno scontro diretto per il primo posto nel girone. Ma, ecco la differenza importante, Se la Spagna battesse il Sudafrica 28-2 (+26) e l’Italia 22-4 (+18), sarebbe un pareggio per gli uomini di David Martin. Prendi il primo posto nel girone dell’ultimo giorno ed evita il 16° round.

L’eliminazione del Canada non è però certa e se domenica 26 non ci sono molti positivi in ​​delegazione, le partite di livello in programma per la quarta classificata si possono rigiocare da lunedì 27. C.