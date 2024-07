La Spagna non può fare a meno del petrolio come l’Italia “perché è la riserva mondiale di olio d’oliva”

consumo







































L’Italia è nei guai per le riserve di olio d’oliva. Questa situazione è dedotta dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura in un comunicato che indica che le riserve di olio d’oliva in questo paese sono state notevolmente ridotte, e riportato dai media Olymerca.

Secondo questi dati, al 30 aprile, le scorte di EVOO in Italia ammontavano a 198.560 tonnellate. 8% in meno rispetto all’inizio dello stesso mese.

Scarse scorte di olio d’oliva

Tuttavia, i dati più allarmanti contenuti in questo rapporto vengono confrontati con lo stesso periodo del 2023 perché, in quel momento, Le scorte petrolifere sono superiori del 23,8% rispetto alle attuali (250.000 tonnellate).

Una situazione che mette in guardia altri paesi produttori di olio d’oliva, come la Spagna.

Tuttavia, il settore spagnolo dell’olio d’oliva invia un messaggio calmo e spiega che è improbabile che la stessa situazione si verifichi nel nostro Paese. Come ha spiegato a OKDIARIO il responsabile dell’oliveto della Coca-Cola, Juan Luis Avila: “In Spagna è molto difficile vederci senza olio sugli scaffali dei supermercati, “Abbiamo abbastanza riserve, ma non abbastanza per connetterci con la prossima campagna.”.

Tuttavia, quest’anno 2024, Le scorte di olio d’oliva in Spagna sono inferiori al solito. Come nota Avila: “È vero Quest’anno avremo le azioni più basse della nostra storia, per collegare una campagna a un’altra. Era solo perché ce l’avevamo Un raccolto particolarmente negativo Nelle ultime due campagne, questo non ha precedenti. “È una situazione di siccità, una delle più difficili che abbiamo vissuto negli ultimi anni.”

La dispensa dell’olio d’oliva del mondo

La Spagna è il principale esportatore mondiale di olio d’oliva La maggior parte delle scorte di EVOO nel mondo provengono dal nostro paese. “La rimanente dispensa mondiale di olio d’oliva appartiene alla Spagna“Ogni anno che passa, questa situazione diventa più evidente”, afferma il gestore dell’oliveto Kok.

“Il mercato mondiale dell’olio d’oliva deriva principalmente dalle eccedenze del mercato spagnolo. Produciamo in media 1.350.000 tonnellate e ne utilizziamo 500.000 in Spagna, mentre le restanti 700.000 tonnellate di olio d’oliva vanno al mercato mondiale. “Praticamente mangiano quello che mangiano in altri paesi”, dice Avila.

Alta produttività

Quanto alla possibilità che una situazione simile si verifichi nel nostro Paese, il dipartimento rileva che è improbabile. “Poiché coltiviamo uliveti, non deve accadere in Spagna come in Italia. Volere Alta produttività In definitiva perché è una coltura molto consolidata e in espansione nel nostro Paese.

Le ragioni che hanno portato l’Italia a questo punto sono molto diverse. “Questa situazione in Italia è dovuta al fatto che producono sempre meno. La produzione in Italia sta diminuendo e loro dipendono dalla nostra produzione in Spagna. Il motivo per cui producono meno in Italia è Ciò è sempre più difficile a livello agricolo E perché avranno un problema come il resto d’Europa, il ricambio generazionale”, dice Avila.

Siccità senza precedenti

Il raccolto di quest’anno in Spagna è inferiore al solito. “Le ragioni della perdita di capacità di produzione di olio d’oliva in Spagna sono solo perché il cambiamento climatico la sta influenzando. Abbiamo temperature elevate e scarse precipitazioni. In effetti, Questa siccità non ha precedenti ed è stata la più grave degli ultimi tre anni», chiarisce.