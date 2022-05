La Spagna perderà anche la partita contro l’Italia

ELui calvario Il rugby spagnolo è stato causato dall’impensabile decisione del club Alcopenta Documenti falsi Gavin van den Berg Quindi può giocare con la squadra spagnola e con la squadra di casa Federazione spagnola Senza significato Controllo Esattamente quei documenti, sembra non esserci fine. Da ora in poi Italia Si ritiene generalmente che la partita contro la Spagna fosse prevista per il 2 luglio Annullato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, citando l’agenda della Federazione italiana, la partita contro la Spagna non si giocherà alla fine. Dopo l’esclusione della Spagna dai Mondiali Il suddetto ‘caso’. Nella finestra internazionale giugno-luglio è in programma il match contro il 9° del calendario italiano Georgia A Tbilissi forse doppio scontro contro Portogallo Il 25 giugno e il 2 luglio una partita in territorio portoghese e un’altra in Italia. Questo conflitto cambierà ciò che era stato pianificato contro la Spagna.

La partita contro l’Italia è la prima partita contro una rivale in Spagna ‘Livello 1’, Prima Divisione Mondiale, a Oltre 20 anni: Sarà la stessa squadra italiana che giocherà contro VI nazioni. Inoltre, si giocherà probabilmente su un campo con più di 30.000 spettatori. Ma il nostro rugby rischia di perdere un’altra occasione. A causa della sua sfortunata situazione organizzativa.