La squadra argentina sub-20 ha battuto la Nuova Zelanda e sta pensando agli ottavi di finale

ESPN. comLettura: 3 minuti.

IL Nazionale argentina sub-20 fiorito prima Nuova Zelanda Una sconfitta per 5-0 a San Juan, nell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo, Per qualificarsi agli ottavi di finale con un risultato perfetto.

L’Argentina ha prosperato contro la Nuova Zelanda a San Juan. EFE

Con il rating confermato dopo la vittoria sul Guatemala, Javier Mascherano ha scelto di girare contro la nazionale neozelandese. Tuttavia, ha fatto riposare la maggior parte dei titolari per le prime due partite e ha trovato una buona forma dei suoi giocatori che si è riflessa in un enorme vantaggio sul tabellone.

L’Argentina non ha permesso alla Nuova Zelanda di giocare. Sebbene la differenza di gerarchia fosse nota, i locali non hanno mai rallentato e hanno battuto lo sfidante dall’inizio. Il pubblico di San Juan è stato felicissimo del dribbling dei giovani giocatori della squadra di Mascherano, che hanno approfittato dell’occasione per affermarsi in squadra.

Luca Romero, Juan Gauto e Brian Aguirre hanno tenuto una conferenza su trucchi, inganno e tecnica. Sono stati inarrestabili per gli avversari e hanno mostrato tutte le loro capacità per facilitare la vittoria dei padroni di casa. Un cross del calciatore Newell ha aiutato il Maestro Puch ad aprire le marcature con un colpo di testa dopo 14 minuti.

Tre minuti dopo, Romero manda Infantino al 2-0 con un tocco dentro l’area di rigore, che il centrocampista trasforma in gol con un potente cross di sinistro.

Il lavoro tecnico del match è arrivato al 35′. Luca Romero ha giocato l’avventura in solitaria contro il muro neozelandese che si stava presentando davanti ai suoi occhi, ha dribblato e inseguito tre giocatori e affinato il suo bottino di sinistro: ha concluso da fuori area e ha agganciato il pallone all’incrocio dei pali del portiere, che ha fatto l’impossibile per cercare di fermare un tiro che era destinato a segnare dal momento Tiro di un giocatore della Lazio.

La ripresa è stata ancora un monologo per l’Albiceleste, che ha aumentato il suo vantaggio su calcio di rigore tirato da Brian Aguirre. Con un ampio vantaggio a suo favore, Mascherano inizia a spostare la panchina e Si è divertito anche a cambiare i portieri: Nicolás Cláa ha sostituito Gómez Gerth al 63′ di gioco.

I quattro gol non hanno saziato la fame delle giovanili argentine, che questa sera a San Juan hanno segnato il quinto e ultimo gol con uno splendido colpo di testa di Alejo Feliz, entrato nella ripresa.

Con questa vittoria per 5-0, l’Argentina è arrivata prima nel Gruppo A con nove punti, subendo un gol e segnando dieci punti. La sua prossima partita sarà mercoledì 31 maggio, sempre a San Juan, contro un avversario ancora da confermare..