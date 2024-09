La squadra di Marr in “O Quintamillo!”; Mario Bezares chiede la fine dell’odio dopo la riconciliazione con Paul Stanley: “Lasciateci in pace”

(Informazioni private Giovanni Perez)

I cinque finalisti (Arath de la Torre, Mario Pizarres, Karim Benderter, Gala Montes e Brigitte Pozo) di “Casa famosa del Messico 2024” Hanno partecipato al programma come ospiti speciali. “Dimmelo adesso!” Sono venuti come ospiti speciali per rispondere ad alcune domande sulla loro straordinaria partecipazione Spettacolo di realtà.

La produzione ha ricevuto membri Squadra di marzo Con coreografia in suo onore accompagnata da una canzone eseguita da Poncho de Negres e altri musicisti in suo onore. I padroni di casa chiesero a Mario Pizarres di sedersi sul trono che all’epoca era occupato da Wendy Guevara, così li incoronarono.

“Che momenti meravigliosi. Avrei potuto farlo solo con la meravigliosa squadra Mar, con la mia bellissima gente, con la mia bellissima famiglia, le mie tre figlie e mia moglie. Grazie per questo bellissimo amore”, ha commentato Maito.

Karim Benderter, Mario Bezares, Arath de la Torre e Gala Montes sono i finalisti della seconda stagione di LCDLFM.

I conduttori hanno interrogato Mario Bezares sul suo incontro sorprendente e toccante con Mario Bezares su LCDLFM e la sua risposta indica che è stanco dell’odio che lui, Paula Durante e lo stesso conduttore “Hoy” hanno ricevuto negli ultimi 25 anni.

“Quel momento ha segnato ancora una volta la mia vita, perché l’ho detto e l’ho detto ancora. Paolo fa parte della mia vita, fa parte della mia formazione professionale e personale. Ringrazio Paolo perché ha detto: ‘Non ho nulla contro di te e non lo lascerò andare’. Questo è il punto di svolta per qualcosa di incredibile.”

Secondo Maito, il primo passo di Paul Stanley nella sua relazione spezzata è l’amore per la figlia appena nata: “Non puoi più vivere nel passato, e spero in Dio che tutti quei mostri se ne vadano”.

“Lascia che le persone ci lascino in pace, per favore. Non ho nulla contro Paul, solo incomprensioni e distorsioni delle cose. .

Ma non è tutto, Mario Pizarres ha lasciato intendere che intende collaborare con Paul Stanley ad un progetto.

Infine, Maito ha reagito al successo della canzone di sua moglie sui social media. Karima Bender ha risposto alle candele promosse da sua madre per pregare per lei e per la squadra del Mar; Arath de la Torre ha visto l’impatto delle sue dichiarazioni e dei tentativi di abbandonare volontariamente la competizione sui social network.