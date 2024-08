La squadra femminile di pallanuoto si avvia verso la finale olimpica dopo aver sconfitto l’Olanda ai rigori Giochi Olimpici di Parigi 2024

La squadra di pallanuoto femminile raggiunse la finale dei Giochi dopo aver battuto ai rigori l’Olanda (14-14, 4-5) in una semifinale che sarà ricordata per la resistenza illimitata di questo gruppo di giocatrici allenate da Miki Ohka. L’Australia o gli Stati Uniti saranno gli avversari sabato (15:35) per una squadra spagnola che ha ballato contro una squadra molto dura durante il primo tempo e ha lottato come mai prima d’ora nel secondo tempo per avere una possibilità alla medaglia d’oro. La Spagna torna sul grande palco alla ricerca del metallo che coronerà un palcoscenico maestoso, l’argento di Londra 2012 e Tokyo 2021. Cambiano i giocatori nell’inevitabile cambio generazionale, i veterani si mescolano agli eredi, ma il DNA degli inesauribili combattenti resta attaccato a loro. Ha raggiunto la sua terza finale olimpica negli ultimi quattro Giochi.

maggiori informazioni

La Spagna ha chiuso il primo quarto come se lo avesse immaginato così, 1-6 nel girone della Défense con grande efficienza e gol ampiamente distribuiti. La squadra di Micky Ohka ha trovato buchi nella difesa olandese ed è stata bravissima senza palla, più aggressiva e più veloce.

Martina Terry è stata un muro nella porta spagnola, una piovra da contrastare dalla breve distanza, salda come un’ancora e anche velocissima nel mollare i bastoni e riconquistare palla come se fosse la prima punta. “Sette, sei, cinque!”, hanno gridato i sostituti spagnoli per avvertire che il possesso palla era finito. Due gol dell’Olanda hanno ridotto il vantaggio e aumentato l’intensità della partita. È stato difficile per la Spagna trovare varchi nel primo quarto, anche se ha morso la difesa con lo stesso dente. Quasi ogni attacco olandese si è concluso con un vantaggio numerico. Elena Ruiz si fa coraggio per dare ossigeno con un tiro vicino al palo e subito dopo Judith Forca riporta quel piccolo cuscino alla squadra. La Spagna è cresciuta grazie a una difesa massiccia e ha avuto un break nel drive (5-10).

Ogni gol degli Orange veniva cantato sulla fascia come se dovesse decidere la partita, e ci sono stati tre gol consecutivi della stessa squadra che hanno aperto il terzo quarto. La Spagna stava giocando contro gli elementi e in quel momento la sua resilienza era messa alla prova. La differenza si è ridotta al minimo davanti agli olandesi (9-10), che hanno segnato il quarto gol consecutivo, mentre la squadra dell’Oka non ha avuto abbastanza tempo e spazio nella porta avversaria. Ancora una volta Judith Forca ha tirato da dietro le sue compagne e ha restituito la traversa per un calcio di rigore contro la Spagna. Ma l’Olanda si è ripresa con forza fisica, guidata da Van de Kraats, ed è andata avanti 6-1 riportando il confronto al punto di partenza (11-11) prima del periodo decisivo.

La partita si capovolge quando la Spagna sembra controllare l’andamento del gioco nel primo tempo. È stata davvero una lotta sempre più forte a La Défense. L’eliminazione di Anni Espar ha dato all’Olanda il primo vantaggio, poi sembrava che la finale fosse nelle loro mani mentre passavano dall’ultimo al massimo, emergendo quando la Spagna stava affondando. Ma questi giocatori allenati da Miki Oka sono fatti di acciaio, resistenza pura. Dovranno affondare ancora e ancora se vogliono essere tenuti lontani dal sogno dell’oro. Forca ha perfezionato la sua rete e la Spagna ha raggiunto il 13-14 a 30 secondi dalla fine. Il pareggio dell’Olanda al 7′ porta ai rigori, e l’enorme Martina Terry entra in campo per fermare il quarto tiro dell’Olanda. La palla gli colpì le braccia, ma dietro di lui c’era un’intera squadra che non usava un atto di sottomissione. Il quinto successo di Maika Garcia ha portato le spagnole a nuotare per la medaglia d’oro.

Puoi seguire EL PAÍS Deportes su Facebook E Soppure iscriviti qui per riceverlo Newsletter quotidiana per i Giochi Olimpici di Parigi.