La squadra Piscaya-Turango affronta il Giro di Italia femminile

Il Giro di Italia femminile, noto anche come `Giro Tone’, sarà uno degli eventi più importanti dell’intera stagione a squadre internazionale femminile. La squadra Bizkaia-Durango è stata invitata dagli organizzatori a partecipare a questa edizione, che farà parte del calendario UCI Womens WorldTour per un’altra stagione.

Dieci livelli per una lunghezza totale di 1.004 chilometri formeranno il percorso che i ciclisti Biscayo-Durango dovranno affrontare. Giro d’Italia femminile Si partirà giovedì 30 giugno a Cochlear (Sardegna).

Dopo una breve prova iniziale e due tappe per i velocisti, la quarta tappa si svolgerà nell’isola, lunedì 4, già nella penisola italiana, con le prime importanti tappe. Anche la quinta giornata sarà prevalentemente pianeggiante, la sesta giornata sarà una classica a più livelli, e con l’arrivo delle dure tappe della settima tappa inizieranno gli antagonismi in classifica generale. Passo Maniva decide settimo, Passo Portola e Lago de Cey ottavo e Passo Tan e nono San Lorenzo Torcino a salire. La fine della festa sarà a Podova, che visiterà Sprint per concludere la gara.

I sei corridori dello Ziro sono Piccadilly-Turango, Luca Gonzalez, Eukine Lorerte, Sofa Rodriguez, Eileen Schwartz, Catalina Soto e Alpha Derwell.







