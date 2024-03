La stabilità dei prezzi sta stimolando il mercato e il paese è di nuovo nel radar degli acquirenti stranieri

Gli specialisti offrono un panorama dei possibili aumenti dei valori dei metri quadrati in un contesto in cui la capitale argentina offre prezzi molto più bassi rispetto ad altre grandi città (Immagine infobae)

Il mercato immobiliare della Città Autonoma di Buenos Aires mostra segnali di stabilità e l'aspettativa di una significativa ripresa nel medio termine, dopo aver assistito a un calo continuo dei suoi valori per 56 mesi consecutivi, fino all'ottobre 2023, soprattutto negli alloggi usati scenario.

Gli specialisti presentano un panorama di possibili aumenti dei valori dei metri quadrati in un contesto in cui la capitale argentina offre prezzi molto più bassi rispetto ad altre grandi città del mondo.

Attualmente, il costo medio per metro quadrato a Capa è di circa 2.200 dollari, che è quasi la metà del valore medio di città come Madrid, dove il valore è di circa 4.200 euro (quasi 4.600 dollari).

Daniele BreenLo ha affermato l'esperto immobiliare e responsabile dell'Osservatorio immobiliare informazione Il mercato immobiliare di Buenos Aires sperimenta due cicli diversi: un calo continuo per 56 mesi consecutivi, seguito da una stabilità negli ultimi quattro mesi. In confronto, città come Madrid (Spagna), con notevoli volumi di vendita, raggiungono i limiti del valore storico.

La possibilità che i prezzi delle case, soprattutto quelle usate, a Kappa continuino ad aumentare, o a diminuire ad un certo punto, dipende dalla situazione economica generale del paese.

Breen ha aggiunto: “Se misuriamo i prezzi in termini di salari o di potere d'acquisto della popolazione di ciascun paese per metro quadrato, l'Argentina è la migliore”. amato; Cioè, per acquistare 1 metro quadrato sono necessari 4,16 stipendi. In città come Madrid può essere acquistato per due stipendi.

Fonte: per gentile concessione di El Idealista. Lì puoi vedere i prezzi medi in molte città della Spagna.

Ma a parte il pubblico locale, tenendo conto del costo della vita per uno straniero e della qualità, Buenos Aires si presenta come un luogo molto attraente per gli attuali investimenti nel settore dei mattoni.

Nel contesto immobiliare, si ha la percezione che il mercato di Buenos Aires abbia raggiunto i livelli più bassi in termini di valori e che subirà un processo di aggiustamento durante tutto l'anno in corso che dipende dall'andamento del dollaro. Questa analisi indica che una ripresa potrebbe essere all’orizzonte.

“Allo stesso tempo, Buenos Aires è chiaramente significativamente più bassa rispetto ad altre grandi città in termini di prezzi. Nonostante sia alla pari con le altre capitali in aspetti come la gastronomia, la cultura e la diversità dell'offerta turistica, la città presenta un'opportunità di mercato unica, offrendo … Potenziale di investimento interessante rispetto alle controparti internazionali. Veronica Tapiadel 21° secolo.

Fonte: Real Estate Monitor e Invertire.com; Qui puoi scoprire quanti stipendi per acquistare 1 metro quadrato in media negli ultimi sei anni in CABA

Negli ultimi sei mesi il valore di un metro quadrato a Buenos Aires è rimasto stabile, con un leggero aumento dei prezzi in dollari negli ultimi 60 giorni. Anche se tale tendenza potrebbe non riflettersi immediatamente sui prezzi di quotazione, si prevede che essa continui nel medio periodo, indicando segnali di stabilità e ripresa del mercato immobiliare.

Francisco Altgeltdi Altgelt Negocios Inmobiliarios, sottolinea: “CABA si posiziona come un'opzione attraente per gli investitori, considerando che è economicamente accessibile rispetto ad altre città dell'America Latina. Inoltre, i suoi prezzi sono più bassi rispetto alle principali città europee, il che posiziona la città argentina come una vantaggiosa opportunità nell'attuale panorama immobiliare.

Secondo i dati del Real Estate Survey in Latin America (RIAL), del Centro di Ricerca in Finanza (CIF) della Business School dell'Università di Torcuato di Tella in collaborazione con la piattaforma Zonaprop, Montevideo è classificata come la più desiderabile città nel mondo. continente, per la cifra di 3.166 dollari al metro quadrato (si tratta dei quartieri situati sulla costa vicino alla spiaggia della capitale uruguaiana come Punta Carretas, Positos, Malvin e Carrasco). Questa analisi ha rivelato che la capitale dell’Uruguay è in cima alla lista, seguita da Città del Messico ($ 2.948), Monterrey ($ 2.621) e Guadalajara ($ 2.535).

Il National Rent Act, che ha abolito la Rent Act, ha avuto un impatto positivo sul mercato degli affitti, creando condizioni più attraenti per gli investimenti nel settore immobiliare. Questo effetto si traduce in un miglioramento… Condizioni locative che, unite all'aspettativa di un rialzo dei prezzi, creano uno scenario favorevole per l'acquisto di immobili.

Con l’aumento dell’inflazione del dollaro, lo scenario attuale è adatto agli investimenti immobiliari

“La redditività degli affitti convenzionali ha visto un aumento significativo, passando dal 2% di tre anni fa al 4,2% di oggi, grazie alle condizioni emesse post-DNU”, ha osservato Breen.

Considerata l’aspettativa di un aggiustamento al rialzo nel medio o lungo termine, i prezzi storicamente bassi offrono una finestra favorevole per entrare nel mercato, sostenuti dalla rapida vendita di appartamenti di buon valore.

La coagulazione ha stabilito che il momento attuale è maturo per l'acquisto di case, percezione condivisa dalla maggioranza.

“Le transazioni sono in gran parte guidate dagli utenti finali, che scelgono di effettuare acquisti, motivati ​​dalla stabilità del mercato. È interessante notare che coloro che offrono i loro immobili sul mercato degli affitti non sono, per la maggior parte, nuovi acquirenti, ma piuttosto individui che possedevano già le loro proprietà prima che i termini fossero rilasciati.” Definito da DNU.

Gli appartamenti bilocali sono interessanti per gli investitori che hanno risparmi a portata di mano

Cresce l’interesse da parte dei residenti in altre località, soprattutto per gli appartamenti con una o due camere da letto, così come degli stranieri che desiderano acquistare proprietà più grandi.

Dal punto di vista di chi desidera acquistare per soggiornare, il mercato immobiliare di Buenos Aires offre diverse opzioni, poiché la preferenza di espandere o ridurre lo spazio abitativo è una decisione personale.

Secondo Breen, nell’attuale panorama immobiliare di Buenos Aires, ci sono due forze che guidano l’acquisto e la vendita:

“Gli acquirenti che nel corso del 2022 e del 2023 hanno proposto di acquistare un appartamento a causa dell'incertezza politica, stanno ora trovando opportunità a prezzi più bassi e opzioni immobiliari interessanti, che consentono loro di completare i loro acquisti e negoziare prezzi favorevoli; e Gli investitori stanno notando che i loro risparmi in dollari stanno perdendo potere d’acquisto a causa dell’inflazione in corso e del continuo aumento dei costi di costruzione. Temono che aumenterà anche il valore del metro quadrato del pozzo, il che li spinge a prendere decisioni rapide per accelerare i loro acquisti, approfittando dell'attuale situazione del mercato immobiliare.

Per quanto riguarda le dinamiche di compravendita, tra questi spiccano quartieri come Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, San Telmo, Almagro, Puerto Madero, Villa Crespo, Flores, Paracas, Nuñez, Villa Devoto, Villa del Parque e Schoolboys. questi quartieri. Preferito.

Vicinanza al restaurato Parco Ferroviario Colegiales (vicino a strade e strade come Moldes e Federico La Cruz). C'è un crescente interesse in quest'area per l'acquisto di case usate e nuove

Mentre zone come Parque Chasse, Pompeia, San Nicolas, Velez Sarsfield, Versales, Villa General Mitre, Villa Lugano, Villa Ortuzar, Villa Boyridon e Villa Real mostrano meno attività.

Questi modelli di preferenza sono dovuti, tra gli altri, a fattori quali la posizione, i servizi disponibili e l’offerta culturale.

Il successo nella vendita sta nel fissare il prezzo giusto fin dall'inizio, che comprende anche foto, video, un tour virtuale e una planimetria.

Veronica Tapia sottolinea l'importanza di valutare le esigenze personali nella scelta di un immobile. Tuttavia, per gli investitori, è importante scegliere unità nei quartieri più ricercati. “Questa scelta si basa sul presupposto di una rivendita più rapida, con l’ubicazione dell’immobile idonea e strategica per il successo dell’investimento immobiliare.”

Il successo nella vendita sta nel fissare fin dall'inizio il giusto prezzo e distinguersi sui principali portali con una pubblicazione di qualità professionale. Ciò significa includere foto, video, un tour virtuale e un piano.

È importante che un professionista immobiliare sia in grado di gestire correttamente le visite alla proprietà e valutare la casa per avere successo nel processo (Getty)

Secondo Daniel Breen, la quotazione a prezzi elevati erode la proprietà e riduce le possibilità di successo. Una valutazione professionale, condotta da un esperto di mercato, aggiunge il valore necessario per completare la vendita in breve termine e al miglior prezzo possibile.

Tapia evidenzia tre elementi critici per completare il processo:

“Scegli un'agenzia immobiliare entusiasta che ti garantisca una risposta rapida alle richieste;

“Creare valore coerente e coerente con il mercato, e

“Valutare l’investimento di marketing che la società immobiliare è disposta a fare.”

Per quanto riguarda le spese di gestione, resta la prassi abituale che il venditore paghi una commissione compresa tra il 2% e il 3%, e l'acquirente circa il 4%.

Francisco Altgelt spiega: “L'aliquota dell'imposta di bollo è stata leggermente ridotta. La chiave è creare un buon budget per evitare sorprese al momento della stesura di questo articolo.

L’attuale combinazione di fattori quali la stabilità dei prezzi e il miglioramento delle condizioni locative rafforza lo scenario ottimistico per questo settore.

Sebbene il settore abbia dovuto affrontare sfide, l’attuale combinazione di fattori come la stabilità dei prezzi e il miglioramento delle condizioni di affitto promuovono uno scenario ottimistico per il settore.

“Con prezzi relativamente interessanti a livello internazionale e opportunità sia per gli investitori che per coloro che cercano una casa, Buenos Aires è situata in posizione centrale come punto di interesse nel settore immobiliare globale”, ha concluso Breen.