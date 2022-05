La stagione 2 di Halo Infinite ha avuto una settimana di “frenesia”: problemi e ricompense

I giocatori di Lone Wolves hanno celebrato il nuovo contenuto, ma non è stato del tutto positivo per 343 Industries.

Giocatori aura infinita Ricevuto questa settimana previsto Seconda stagione, lupi solitarie con esso Due nuove mappe S Diverse nuove modalità di giococompreso il classico re della Collinaaccompagnato da cosmetici divertenti Sbloccabile. Contenuti che i fan degli sparatutto Microsoft hanno celebrato, oscurati alcuni problemi Ciò ha spinto la comunità ad alzare la voce.

L’ho anche condiviso poligonaleera il direttore creativo del gioco, Joseph Statenaccompagnato dal Senior Community Manager di 343 Industries, John Juneskeche ha usato Twitter per calmare i fan, Ammettendo di aver avuto una “settimana frenetica”assicurandosi che stessero ascoltando le critiche dei fan.

“Prendiamo molto sul serio il tuo feedbackSoprattutto quando si tratta di mappare il salto e lo sprint. Stiamo analizzando le opzioni e avremo presto altre notizie”, ha sottolineato Staten, riferendosi ad alcuni dei cambiamenti avvenuti dopo il nuovo aggiornamento, che rimuove alcune delle scappatoie che sprint utilizzato nella campagna.

famoso suonatore di aureola, Incursioni della zeccae ha criticato alcune modifiche che evitano dei grandi salti, poiché i giocatori hanno utilizzato la fisica con prodezze che ricordano quelle che abbiamo visto in La leggenda di Zelda Breath of the Wild: “Nessuno ha chiesto questoJunyszek Si fa riferimento a queste denunceE assicurati che lo siano prendila seriamente Mentre lo rivedono internamente, anche se “non possono ancora promettere nulla”.

Tra i vari problemi, è stato anche segnalato Jam su alcune armi semiautomatiche, che è il caso in cui opera lo studio. Junyszek ha riconosciuto che questa non è una meccanica prevista, ma un bug di aggiornamento. Mi sono anche occupata 4 slot di blocco nelle sfide Dal passaggio di battaglia, promettendo di affrontarlo e risarcire i giocatori Grazie. Al momento, i giocatori otterranno 5 potenziamenti XP e 5 sfide di scambio Per accedere durante l’evento Overlap, fino al prossimo 16 maggio.

Se non hai ancora giocato all’ultima avventura Capo MaestroRicorda che in 3DJuegos hai a disposizione La nostra analisi di Halo Infinite: “Uno scatto di nostalgia, ma soprattutto un grande gioco di tiro”.

