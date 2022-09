La stagione 2022 di Aaron Judge è tra le migliori di sempre

Proprio quando la pensi così Aaron giudice Può rallentare e ottieni un’altra raffica di lavoretti veloci. A metà agosto, ha raggiunto il livello più alto della stagione per nove partite consecutive senza segnare in casa, ma poi ha seguito una siccità con nove fuoricampo nelle successive 14 partite per tornare al suo ritmo record.

Quella serie è culminata in quattro fuoricampo consecutivi che hanno mostrato tutte le sue abilità soprannaturali sul tabellone: ​​un drive di 392 piedi nel campo opposto al Tropicana Field con un cambio fuori zona, una maestosa esplosione di 450 palline. Un piede sotto la linea di campo sinistra al Trop contro una zavorra interna che è salita sul ponte superiore, lanciata 404 piedi lungo la linea e sul secondo ponte dello Yankee Stadium contro uno slider bloccato nella casa base (non lasciare mai che lo slider penzoli davanti di esso), e infine, un singolo Homer di 374 piedi apparve a La prima fila delle tribune del campo centrale a sinistra che ha appena superato la recinzione.

Il giudice ora ha 55 fuoricampo in 141 partite in questa stagione, un ritmo che lo vedrebbe finire 64 in 162 partite, il che farebbe impallidire il record MLS di Roger Maris di 61. Forse il predominio rispetto ai suoi coetanei è ancora più sorprendente. Considera i suoi totali di attacco in testa alla MLS su tutta la linea rispetto al battitore più vicino in ogni categoria:

Judge è anche un leader in molte altre statistiche e metriche di ranking avanzate: percentuale di base, percentuale di rallentamento, OPS aggiustato, corsa ponderata generata, probabilità di vincita degli straordinari e ACIOMAPC.

Non solo Judge ha una grande stagione sul suo campo; Sta vivendo una delle migliori stagioni offensive di sempre.