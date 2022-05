Le partite di sorpasso sono quelle all’orizzonte del Real Betis guidato da Manuel Pellegrini, che ancora crede fermamente in un posto nella prossima UEFA Champions League, e che domenica dovrà battere prima il Granada.

L’allenatore del Betis ha dichiarato che l’infortunio non consentirà al portiere di essere presente nelle ultime partite della Liga. Getty Images

Naturalmente, sia per la partita contro la squadra vincitrice che per il successivo e ultimo duello contro il Real Madrid, L’ingegnere ha confermato un calo significativo. Si tratta del portiere della nazionale Claudio Bravo, infortunatosi nella sconfitta per 2-1 contro l’FC Barcelona, ​​sabato scorso.

“Ha un infortunio muscolare che non gli permetterà di partecipare alla prossima partita. Ha bisogno di più tempo per recuperare. La stagione è finita per lui in campo”, L’allenatore ha commentato in conferenza stampa.

Comunque Pellegrini lo ha sottolineato “Negli spogliatoi (Bravo) è ancora un leader molto importante e continua a dare il suo contributo”.

Riguardo alla complicata conclusione della stagione, il cileno è stato chiaro: “Come dicevo dalla prima partita della stagione, cercheremo di sommare i tre punti e vedremo a fine stagione cosa ci è stato permesso di fare in La Liga. Per quanto riguarda”.