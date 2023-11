La stampa danese ha un piano per Genoveva Casanova dopo le foto con il danese Federico

In esclusiva da Lecturas con le foto a Madrid del Principe Federico di Danimarca (55 anni) e Genoveva Casanova (47 anni) Hanno cambiato tutto. Una serata in cui l’erede al trono danese ha accompagnato l’ex amante di Caetano Martinez de Irojo Attraverso alcuni dei luoghi più famosi della città Finisce per passare la notte a casa sua. Il filmato non lasciava spazio a dubbi. Il figlio maggiore della regina Margrethe è entrato nella casa dell’ex concorrente dello spettacolo “The Mask Singer: Indovina chi canta” e… Non me ne sono andato fino al mattino successivo. Un breve viaggio a Madrid che ha presentato alcune delle nostre immagini più popolari. Dalla pubblicazione della rivista tutti i media del nostro Paese hanno raccontato l’incontro inaspettato, ma non sono stati gli unici. La stampa danese è molto interessata all’argomento e sembra avere un piano per l’eroe della storia.

Come ha detto Mariangel Alcazar su “TardeAR”., Chi era nel Paese in occasione del viaggio di stato dei re Felipe e Letizia, L’hype in Danimarca è reale. Louis Plego, direttore di Lecturas, ha infatti affermato che “la stampa danese si pone la domanda: dove prende i soldi per occuparsi di questi settori?” Caetano paga l’affitto della casa dove Federico ha passato la notte. Nel 2016, appena due anni dopo la morte della duchessa, dichiarò il valore del suo patrimonio pari a 300.000 euro, cosa facile da dedurre dall’eredità lasciata direttamente ai suoi figli alla morte di Cayetana. Da lì più nulla. Da lì Cayetano le darà una pensione così potrà trasferirsi in queste zone…” ha detto il giornalista che è stato in contatto con i giornalisti del paese. “Hanno fatto eco alla copertina. Mi hanno detto che la separazione vera e propria di Mary dalla Danimarca e Federico era ormai finita. In realtà, Ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha affermato che si stavano muovendo verso lo stesso obiettivo, ma su strade diverse.. “L’abdicazione di Margarita era già pronta per salire al trono, ma tutto questo lo ha fermato”, ha detto l’interlocutore, spiegando che la storia d’amore tra l’erede al trono e sua moglie era già più che spezzata.

“Sono una coppia che non è più una coppia, non sono sposati, bisogna farli diventare re in fretta perché non puoi lasciarli in quello stato. Questo è qualcosa che il palazzo già sapeva e stava per fare, ma con questo scandalo non potevano farlo re subito come avevano pianificato.Ha aggiunto la possibilità che la regina Margherita abdica al trono in modo che suo figlio possa diventare re.

Piano stampa danese per Genoveva

Hanno inoltre confermato dalla rivista “Semana” di aver preso contatti anche con diversi media del Paese e hanno rivelato che stanno ricevendo “documenti, dati e numerose testimonianze su Genoveva”. Posso solo dirvi che se verrà pubblicato se ne parlerà in Spagna, Danimarca e altri paesi“Hanno spiegato ai suddetti media, dove hanno anche detto che i media sono arrabbiati con la Casa Reale danese perché non hanno permesso loro di partecipare alla cerimonia. Inseguendo il re Come ogni anno. “Ciò ci dava fastidio – raccontano – da 15 anni i fotografi si recavano nell’isola della Nuova Zelanda, nell’est del Paese, ma all’improvviso li hanno protetti e ci hanno detto di no. Sarebbero stati loro a distribuire le immagini.” . Inoltre Plego ha detto nel programma di Telesenko che c’è un grande interesse per tutto ciò che riguarda ciò che è successo all’erede al trono e che gli esperti dell’informazione hanno molti dati, anche se per il momento sembra che ne pubblichino molto poco. Naturalmente la stessa Casa Reale danese si è espressa sull’argomento attraverso il comunicato In un comunicato attraverso il suo ufficio stampa Per parlare di quello che è successo.” Abbiamo una politica da anni Nessun commento o conferma Tutti i dettagli relativi a questioni private. “Inoltre, vorremmo ribadire il nostro impegno a rispettare la privacy dei membri della famiglia reale, compreso il principe ereditario”.

La verità è che la stampa danese è completamente divisa sulle foto di Federico e Genoveva. Mentre alcuni credono che il contenuto sia rilevante, altri credono che tutto ciò che riguarda la famiglia reale del paese non dovrebbe oscurare il loro ruolo. “Quando c’è una storia che ha il potenziale di avere un impatto sulla Casa Reale, cioè il rapporto dei danesi con la Casa Reale, la copriamo. “Penso che si dovrebbe almeno dire che il principe ereditario si è messo in una posizione sciocca e scortese qui”, dice la giornalista Birgit Borup.Quando c’è la tavola di Capodanno, ci sono degli esperti all’interno che commentano il menù e come sono i cappelli. Dopotutto, stai cercando di entrare nel capo della casa reale. Quando c’è una storia un po’ critica, tutti i media tranne BT ed Ekstra Bladet rimangono in silenzio”.Redattore capo di “Ekstra Bladet”, Knud Brix.