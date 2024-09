La stampa on demand e il vasto futuro dei libri cartacei

La stampa di libri su richiesta oggi raggiunge molti paesi del mondo. Entrare in uno spazio sul web, vedere un catalogo con centinaia di opzioni e ottenere un libro fisico che verrà consegnato entro poche ore o giorni, è un settore in crescita che sta superando i confini, riducendo allo stesso tempo i tempi di attesa per i lettori.

Alcuni dei vantaggi della stampa su richiesta per scrittori ed editori sono che non devono più investire in 500 o 1.000 tirature per ottenere un costo decente o lasciare troppi libri inattivi. Con questo processo, non hanno questa limitazione in quanto possono avere un breve periodo di stampa, che evita di mantenere il numero di impressioni memorizzate.

Gustavo M. Vorobicic, amministratore delegato di Bibliomanager, azienda con sede in Spagna specializzata nella distribuzione, stampa e commercializzazione di libri on demand, ha commentato durante la sua visita in Guatemala che questa idea è nata nel 2002 in Argentina, come risultato della frase “ In ogni crisi c’è un’opportunità”. Dice che l’Argentina stava uscendo da una grave crisi, una lunga recessione che ha portato ad una crisi a tutti i livelli.

“Tuttavia la voglia di avviare un’attività era molto più forte e l’anno successivo ci venne un’idea: VPrima raro, poi stampato. Era il 2002, avevamo già cambiato cinque presidenti in una settimana, il deprezzamento della moneta sembrava aver raggiunto il limite e il paese aveva toccato il fondo. Non poteva succedere niente di peggio in quel momento. È stato allora che abbiamo creato il progetto, con il sogno di innovare e ritrasformare la catena del valore per generare efficienze in quei cataloghi che non esistevano nelle biblioteche, o erano indisponibili o indisponibili. La stampa di libri su richiesta faceva parte della soluzione. Se un lettore desidera un libro “fuori stampa”, possiamo stamparlo e guadagnare dalle vendite lungo tutta la catena del valore”, ricorda.

Attualmente la metodologia è cresciuta ed è entrata nel mondo della globalizzazione. Nel giro di due decenni raggiunse l’America Latina e gestiva cataloghi di libri per clienti in tutto il mondo. Bibliomanager ha partner strategici in molti paesi che stampano con la qualità richiesta dai titoli.

Bibliomanager è attualmente in trattative con Spagna, Messico, Colombia, Argentina, Perù, Uruguay, Cile, Ecuador e Brasile e lavora con circa 1.700 editori nella regione..

“C’è un falso mito secondo cui si credeva che l’e-book avrebbe sostituito il libro fisico, la verità è che il libro fisico ha un tasso di crescita del 4-5% ed è stabile, e anche se la diffusione diminuisce, la notizia aumenta”, afferma l’amministratore delegato di Bibliomanager.

In Guatemala, uno dei progetti che ha implementato la stampa su richiesta è Tinter di Edisur. Lo condivide sul sito Salvador Guay Burdet, direttore generale di Edisur tinter.com.gt Esiste un catalogo in continua crescita di opzioni che i clienti possono ordinare.

Oltre a fornire servizi a scrittori e altri interessati a pubblicare le proprie pubblicazioni in base alle esigenze di diffusione. “Attraverso queste operazioni, la questione della lettura continua a essere promossa nel Paese”, aggiunge Guay-Bordet.

Questa azienda eccelle da oltre 30 anni nel campo della stampa su larga scala, con milioni di libri e varianti che fanno parte del servizio di alta qualità che raggiunge l’America Centrale e i Caraibi e attualmente ha questo spazio dedicato alla stampa su richiesta.

Gustavo M. Vorobychik, direttore esecutivo di Bibliomanager, in visita in Guatemala. (Foto stampa gratuita: Eric Avila)

Secondo i dati del settore, fino al 30% delle richieste nelle librerie fisiche ricevono risposta con “il mio distributore non ce l’ha”. Con la stampa on demand la sua disponibilità aumenta.

Nel complesso, è uno spazio che invita alla stampa per vendere, riducendo i costi sia di produzione che di distribuzione.

Per parlare del contesto del libro e dei lettori della regione Ogni anno vengono pubblicati circa 350mila titoli, ovvero 350mila nuovi materiali all’anno Che appaiono in diverse biblioteche, spiega Vorobychik.