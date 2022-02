La star di Nightbirde: America’s Got Talent muore di cancro all’età di 31 anni

Stella talenti americaniNightbird è morto all’età di 31 anni cancro.

La cantante, il cui vero nome è Jen Marczewski, ha partecipato al reality show nel 2021, ma Costretto a ritirarsi dalla competizione Ad agosto dopo che il suo “cancro si era esacerbato”.

Fonti confermate direttamente lunedì (21 febbraio) TMZ Il cantante è morto domenica (20 febbraio) mentre riceveva cure per la malattia.

Presentatore talenti americaniTerry Crews ha confermato la notizia e ha reso omaggio alla scrittura: “Siamo rattristati nell’apprendere della morte di_nightbirde. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici intimi in questo momento difficile. Ti vogliamo bene, Nightbird”.

“Ti amiamo. Riposa in pace_nightbirde”, ha scritto il giudice Heidi Klum nella sua storia su Instagram.

A Marczewski è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2017 e la malattia si è successivamente diffusa ai polmoni, alla colonna vertebrale e al fegato.

I medici le hanno detto nel 2019 che aveva solo tre mesi di vita, ma la cantante ha vissuto altri tre anni.

Quando ho provato per la prima volta talenti americaniMarczewski ha detto ai giudici di avere una probabilità del 2% di sopravvivere, ma ha aggiunto che “il 2% non è lo zero percento”.

Ha poi eseguito “It’s OK”, una canzone originale sulla sua esperienza, e Simon Cowell ha premuto il bottone d’oro che l’ha salutata in semifinale. Il suo video di prova ha raccolto più di 39 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tuttavia, nonostante sia andato direttamente agli spettacoli dal vivo con il bottone d’oro, Marczewski non è riuscito a tenere il passo. talenti americani Dopo che la sua salute è peggiorata dopo il test.

“Sono molto triste di annunciare che non potrò continuare questa stagione AG scritto all’epoca. “La vita non sempre dà tregua a chi se lo merita, ma questo lo sapevamo già”.

Nell’ultimo post su Instagram di Markzowski, condiviso cinque settimane fa, il cantautore ha affermato che la situazione era “estremamente brutale”.

“Ma questa è una mia foto della scorsa settimana che mi sento bella, viva, sveglia, umana e reale”, ha scritto. “Mi mancava. Siamo tutti un po’ persi e va bene così”.