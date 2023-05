La star italiana Marco Mengoni rappresenterà il suo paese all’Eurovision 2023

L’Italia è uno dei membri del controverso gruppo noto come i Big Five, quei cinque paesi Vai dritto in finale Eurovisione senza raggiungere le semifinali. Significa rappresentante italiano È uno dei rivali più sicuri degli spagnoli Colomba bianca Da quando la macchina del festival si è messa in moto.

La proposta dal paese mediterraneo – che storicamente è stato solitamente uno dei momenti clou della competizione – arriva quest’anno da un cantante. Marco MenconiStella integrale della musica italiana, con il canto Presenza dovuta.

I bookmaker non gli hanno assegnato uno dei favoriti e non si è guadagnato un posto nelle prime dieci promozioni guidate dallo svedese. Lorena E il suo tema Tatuaggio—.

Doppietta a Sanremo, doppietta all’Eurovision

Candidato italiano Marco Menconi Non è estranea all’Eurovision Song Contest: ha esordito con la canzone nel 2013 L’essenziale Questo lo ha portato al 7 ° posto.

Il trasferimento a Liverpool è stato lo stesso iter vissuto dall’artista dieci anni fa: la leggenda ha vinto il festival di Sanremo – questa volta con il 45,5% dei voti – e ha accettato la proposta della Rai come rappresentante italiano. Eurovisione. Naturalmente, in questa occasione, è stato confermato che non avrebbe eseguito per alcuni giorni lo stesso brano che lo ha conquistato, che, tra l’altro, è durato tre minuti e 45 secondi e Il regolamento del concorso limita la durata a tre minuti. Alla fine il titolo è stato ristretto.

Questa canzone è conforme a quanto previsto dalla nomenclatura italiana: Un cantastorie lo ha spiegato beneMette, secondo l’artista, “una relazione molto intima, una relazione con se stessi al centro”.

Pochi giorni prima di partecipare al festival Della Canzone Italiana, Dew White ha offerto: “Torno a Sanremo con una canzone che dice molto di me in questo momento. È un viaggio intimo, ma è un invito che tutti accettiamo. Senza pensando a cosa dovremmo essere o cosa possiamo essere, la vita tutto ciò che ci dà.Abbiamo bisogno di tutto ciò che viviamo per crescere, anche i momenti di noia ci insegnano molto E ci fanno crescere”.

Presenza dovuta È stato presentato in anteprima il 7 febbraio, quando è iniziato il festival, e tre giorni dopo, il 10, è stato il più ascoltato in Italia.

Un MTV Award e quattro dischi di platino

Da quando è diventato famoso in uno show televisivo, La carriera di Mengoni è andata di successo in successo. La sua rampa di lancio è la versione italiana della competizione Il fattore X In cui è stato dichiarato vincitore nel 2009.

Pochi giorni dopo il completamento spettacolo di talenti Generale Il suo EP di debutto consisteva in cinque grandi versioni oltre a due canzoni originali Lo ha spiegato in televisione. Questo lavoro gli è valso i suoi primi album di platino e gli MTV Europe Music Awards come miglior artista europeo nel 2010.

Prima di debuttare a Sanremo, il cantautore ha pubblicato il suo primo album in studio. solo 2.0È rapidamente salito in cima alla classifica delle vendite.

Con il successo all’orizzonte, nel 2013, il ragazzo alla moda in Italia è apparso con la canzone in un importante festival italiano. L’essenziale. Ha vinto e rappresentato l’Eurovision nella città svedese di Malmö, dove è arrivato settimo.

In questi dieci anni ha pubblicato altri sette album – il 26 maggio pubblicherà un nuovo album, oggetto (prisma)—, ha completato tre tournée, ottenuto tre nuovi dischi di platino, vinto un buon numero di premi e ora sta ripetendo l’esperienza dell’Eurovision con l’unico obiettivo di vincere. È supportato dal fatto che il festival si tiene a Liverpool, la città della sua principale ispirazione musicale, i Beatles.

Per ora, il vincitore è Eurofans spagnolo. Il motivo è il suo caloroso saluto a Blanca Paloma e la sua confessione a lei in quell’incontro: “Ho la tua canzone. EEA Lo voglio nella mia playlist”.