La startup Examedi risparmia il 25% della sua forza lavoro in Cile e in Messico grazie alla ristrutturazione interna

Lo conferma Examedi, startup cilena che fornisce servizi e tecnologia in ambito sanitario DF e DFSUD che questo martedì Ha tagliato circa il 25% della sua forza lavoro in Cile e Messico dopo una ristrutturazione che non influirà sui suoi piani a breve termine.

Co-fondatore e CEO dell’azienda, Ian Lee ha affermato che i licenziamenti rispondono esclusivamente al miglioramento dell’efficienza aziendale ed è improbabile che siano dovuti a problemi di gestione o di risorse. healthtech aveva chiuso il suo primo seed round per $ 17 milioni nel giugno 2022.

In Cile la cassa integrazione ha interessato 30 lavoratori, quasi un terzo della nazionale, Principalmente nel reparto operativo che comprende il personale del servizio clienti. Mentre In Messico sono state rilasciate 15 persone su un totale di 38 nelle stesse regioni. In dettaglio, è stato dettagliato che nel team di ingegneri sono stati licenziati solo uno sviluppatore e “due persone del reparto marketing”.

La maggior parte, anche a livello globale, Il personale operativo era perché a un certo punto siamo diventati molto inefficaciGran parte del lavoro viene svolto manualmente a causa della mancanza di automazione.

Così, ha commentato che il processo di ristrutturazione della start-up è stato pianificato per un mese in cui “ci siamo resi conto che ci sono molte cose che stanno funzionando molto bene, come il focus B2B (Business-to-Business) in Messico o alleanze con partner in Cile, ma altre aree Non è stato molto efficace”. Spiega che questo sarà il motivo principale dei licenziamenti.

Lunedì di questa settimana, Lee ha riunito il team e ha mostrato alcuni numeri chiave dell’azienda per mostrare “durezza e ottimismo”, ma ha notato che Per distinguersi e raggiungere la redditività, hanno dovuto prendere “decisioni difficili che includevano il licenziamento”, hanno detto a questo punto vendita i lavoratori presenti all’incontro.

Un giorno dopo, i vari dirigenti distrettuali di Examedi hanno tenuto riunioni personali con ciascun lavoratore per informarlo se fosse stato licenziato o meno.

Gli interessati, secondo l’imprenditore, potranno scegliere benefit come qualche mese di stipendio tenendo conto di alcuni criteri, come l’età, e la conservazione dei computer di lavoro.

L’azienda cilena di tecnologia sanitaria raccoglie capitali per espandere le operazioni in Colombia e Perù

Nessun cambio di programma

Lo scorso gennaio, Examedi Nuovi servizi di telemedicina ed espansione in 10 città del Messico.

Secondo me è tutto fermo e senza cambi di programma. “In Messico, il nostro piano è continuare a crescere; abbiamo già due partner che vivono in quel paese e l’idea è di stampare un timbro tecnologico per far avanzare questo processo”, ha affermato.

In questo senso creeranno prodotti per le aziende che non sono disponibili in Cile, perché non erano necessari. COSÌ, Sono in trattative con un partner strategico locale con il quale hanno già sviluppato un progetto pilota.

Nel caso del Cile, questi includono l’espansione della telemedicina assistiva – che opera nelle aree metropolitane, Valparaiso e Coquimbo – a più regioni del paese.

“Il nostro obiettivo ora è l’efficienza e l’eccellenza operativa. Ora stiamo ottimizzando e automatizzando i processi. Non vogliamo che questo rallenti”.

L’amministratore delegato ha ammesso che quanto sopra significherebbe che nelle prossime settimane i lavoratori di Examedi dovranno “pretendere di più” per recuperare il ritardo ed essere più efficienti. Quello sforzo, ha detto, sarebbe stato “ricompensato” dai lavoratori.

Le prestazioni di business

Alla domanda sulla crescita del business, Lee ha riconosciuto che c’è già stato un impatto sulla sezione relativa a Covid-19, considerando che la crisi si è attenuata, ma “In questioni non legate all’epidemia, è cresciuta del 300% negli ultimi 12 mesi”, ha sottolineato.

Ciò sosterrebbe, a suo avviso, la nuova attenzione dell’azienda per migliorare dove è effettivamente efficiente con una maggiore attenzione all’automazione dei processi.

Certo, finora lo ha confermato Non scommettono sull’uso di tecnologie che sostituiscono lo stesso lavoro umano, Come GPT Chat, “Perché quando parliamo di salute, non vogliamo mai perdere la moderazione e la connessione umana”.