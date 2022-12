La Stazione Spaziale Internazionale si sta muovendo a una velocità di 27.600 km/h, come sarebbe se vista a livello del suolo?

Il La Stazione Spaziale Internazionale è un edificio situato a 400 km dalla superficie terrestre. Orbita attorno alla terra mentre i suoi occupanti, astronauti di diverse nazionalità, effettuano ricerche ed esperimenti a bordo per permettere loro di conoscere com’è lo spazio.

Ma cosa succede se La Stazione Spaziale Internazionale sta sorvolando la Terra, tre chilometri sopra di essa invece di 400? La stessa domanda è stata posta dai creatori del canale YouTube Airplane Mode, che realizzano video didattici sul volo.

La Stazione Spaziale Internazionale è una struttura contenente diversi moduli ed è lunga circa 100 metri e larga altri 80 metri. Questo è lungo più di un campo da calcio e largo quasi il doppio. S Viaggia intorno alla Terra a una velocità di 27.600 chilometri all’ora.

Pertanto, l’EEI Percorre circa otto chilometri al secondo. (7,67 km / s). Quindi, se fosse tre volte più alto, invece che 400 chilometri, l’immagine sarebbe fantastica. In effetti, non ci vorrebbe molto per vederlo a colpo d’occhio.

Usa la modalità aereo di Microsoft Flight Simulator per creare il video qui sotto. In esso, puoi vedere come sarebbe il viaggio della Stazione Spaziale Internazionale mentre attraversa diversi paesaggi terrestri Dal punto di vista di un passanteIn alcune montagne c’è un ponte o una strada. D’altra parte, insegna anche come il Viaggio in stazione dal tuo punto di vistache mostra paesaggi e New York.

