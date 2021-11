La Stazione Spaziale Internazionale sta diventando più grande

Ampio ambito con doppia funzione per aumentare gli spazi di lavoro e offrire cinque nuove porte di attracco per capsule spaziali è la nuova struttura della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che è stata ampliata con il modulo russo Prichal.

Il modulo ha già collegato una nuova unità da 14 metri cubi e rappresenta un nuovo importante passo nello sviluppo dei programmi di “ristrutturazione” della Stazione Spaziale Internazionale e testimonia il rinnovato interesse per gli avamposti spaziali abitabili.

La nuova unità, il cui nome in russo significa porto, è un tipo di palla compatta di 3,5 metri per 5 metri, del peso di 4 tonnellate e con un volume totale di 14 metri cubi, quasi il doppio della capsula SpaceX Dragon.

Prichal è una componente chiave del programma di rinnovamento russo per aumentare lo spazio e le potenzialità della Stazione Spaziale Internazionale la cui destinazione nei prossimi anni, dall’Europa e dagli Stati Uniti, non è stata ben definita.

L’unità è regolarmente accoppiata all’unità Nuaka dove fino a poche ore fa era impiantata una carica anticipata, che è stata rilasciata e bruciata al rientro.

La fusione della nuova unità dovrebbe essere completata con una “passeggiata spaziale” originariamente prevista per gennaio per sfruttare gli ultimi collegamenti tra le due unità. Secondo il Russian Space Web, le funzioni della nuova unità includono “prove architettoniche di insediamenti potenzialmente permanenti nello spazio”.

Il sito aggiunge che “potrebbe anche fungere da futuro hub per una nuova base orbitale”.

Il Prichal è il secondo nuovo modulo russo della Stazione Spaziale Internazionale ad essere trasportato nello spazio in pochi mesi. Noka ha affermato che a luglio è stato integrato anche il Multipurpose Laboratory Module (MLM), il più grande veicolo spaziale da laboratorio mai lanciato dalla Russia in orbita, che è stato anche oggetto di un’emozionante e pericolosa mossa non programmata, poche ore dopo l’attracco. , i motori si sono avviati accidentalmente e potrebbero aver fatto girare l’intera stazione.

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha inoltre più volte affermato che non intende aspettarsi il lancio della sezione russa della Stazione Spaziale Internazionale, che ancora una volta testimonia il crescente interesse russo ad espandere le attività della Stazione Spaziale Internazionale oltre il 2024. l’ora ufficiale è quando la stazione si ritirerà.

Con più di 20 anni di attività, il sistema soffre infatti di varie “malattie” dovute all’età, ma le dimensioni della base e i grandi investimenti fatti finora rendono improbabile che il programma venga abbandonato a breve termine. Tanto che in più di un’occasione Stati Uniti ed Europa hanno affermato di voler continuare a mantenere la Stazione Spaziale Internazionale almeno fino al 2028.

Questi nuovi sviluppi nella “ristrutturazione” della Stazione Spaziale Internazionale mostrano l’interesse della parte russa ma non sono l’unico passo che può essere identificato come una corsa verso le stazioni spaziali, dove sono visti come campioni anche nuovi attori come la Cina, che negli ultimi mesi, ha lanciato il nucleo Il primo per la sua stazione spaziale indipendente in orbita.

Ci sono anche aziende private come Axiom che, in attesa di una decisione sulle sorti della Stazione Spaziale Internazionale, hanno deciso di produrre un prototipo, affidato a Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), che sarà abbinato alla versione realizzabile dopo. Sono separati in una piccola base indipendente.