La stazione spaziale russa Luna-25 ha scattato la sua prima foto della superficie lunare

Mosca. – La navicella spaziale russa Luna 25 ha scattato la prima foto della superficie lunare dopo essere entrata nell’orbita del satellite naturale della Terra, ha riferito l’Agenzia spaziale russa (Roscosmos).

La stazione automatica Luna-25, che vola in un’orbita circolare come un satellite artificiale della Luna, ha filmato la superficie della stella con le telecamere del sistema STS-L, come sottolinea Roskosmos sul sito ufficiale di Telegram.

La prima immagine, scattata, corrisponde al cratere Zeeman al polo sud sul lato oscuro della Luna. Le coordinate del centro del cratere corrispondono a 75 gradi di latitudine sud e 135 gradi di longitudine ovest, come determinato dall’entità spaziale russa.

In questo senso, Roscosmos ha spiegato che il cratere Zeeman è di grande interesse per i ricercatori. La circonferenza del pozzo è di otto chilometri sopra una superficie di fondo relativamente piatta.

Inoltre, la stazione automatica Luna-25 ha condotto osservazioni utilizzando gli strumenti ADRON-LR, PmL e ARIES-L, creati presso l’Istituto di ricerca spaziale dell’Accademia delle scienze russa in collaborazione con Astron Electronics.

Ha aggiunto che i raggi gamma e i flussi di neutroni sono stati misurati dalla superficie della luna, così come i parametri del plasma spaziale attorno alla luna e l’involucro esterno di gas e polvere in orbita attorno alla luna.

Il razzo vettore Soyuz-2.1b equipaggiato con la stazione automatica Luna-25 è stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny l’11 agosto. Il 12 e il 14 di questo mese, il veicolo spaziale ha corretto due traiettorie ed è previsto un atterraggio morbido il 21.

Il compito principale di Luna-25 sarà lo sviluppo della tecnologia di atterraggio morbido. La missione potrebbe diventare il primo dispositivo ad atterrare sul polo sud del satellite naturale della Terra.

Lo strumento studierà la struttura interna ed esplorerà le risorse naturali tra cui l’acqua, oltre a studiare l’effetto dei raggi cosmici e delle radiazioni elettromagnetiche sulla superficie lunare.

Diverse telecamere sono installate sull’auto. Una fotocamera veloce per l’allunaggio, un panorama del satellite naturale della Terra in HDR e la polvere che si depositerà per studiarlo. Luna-25 scatterà immagini pre-programmate e scatterà anche foto della luna a comando dalla Terra.