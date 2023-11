La stella meno conosciuta dell’NBA affronta la recente brutalità di Antetokounmpo | soddisfazione

Giannis Antetokounmpo Ha firmato una delle offerte nel primo mese della stagione NBA. Lo ha fatto aggiungendo 54 punti In proporzioni quasi inaccessibili 19 su 25 sui tiri su azione e 16 su 18 sui tiri liberi -Essere un giocatore che ha superato a malapena il 70% in carriera-, in una partita in cui i Pacers non hanno avuto risposta per fermarlo… ma non sono riusciti a vincerla. Milwaukee è venuta a questo incontro Senza Damian Lillard A causa di qualche turbamento che lo ha lasciato in dubbio per la partita e nonostante il fatto che Khris Middleton abbia disputato la sua migliore partita finora in questa stagione con 19 punti, il resto della rotazione ha contribuito a malapena alla vittoria dei Bucks. Brook Lopez ha chiuso 1 su 7 dal campo, Cameron Payne era a -17 nei minuti in cui era in campo e solo Malik Beasley e Bobby Portis hanno raggiunto i dieci punti. Alla fine è stato Antetokounmpo contro il mondo e il greco questa volta non è riuscito a vincere.

L’Indiana non è riuscita a fermare Giannis più di quanto non abbia potuto fermare i Celtics all’inizio della settimana 2 della gara – sono scesi da 155 a 104 – ma il loro punteggio per l’inizio della stagione è molto alto rispetto alle aspettative che hanno generato in futuro. Alle 23/24. Halliburton Mantiene la forma eccezionale che lo ha portato ad essere un All-Star lo scorso anno, contro la squadra dei Bucks che lo ha ingaggiato 29 punti con il 60% di tiri dal campo, con 10 assist Aveva un +14 nei 38 minuti in campo, un numero molto alto in una partita vinta per soli due punti. La sua squadra si è accorta della sua mancanza di downfield così come i Bucks hanno notato le brevi pause di Giannis, che ha chiuso con un +6 nonostante la sconfitta. Il resto dei cinque titolari ha avuto un +/- negativo nella partita.

Anche se il successo dei Pacers risiede nell’elevato ritmo di gioco e nelle prestazioni offensive che ottiene. In questo momento, i Pacers sono la squadra con il punteggio più alto del campionato Con ampio margine – 126 punti, 4 punti di vantaggio sul secondo classificato -, Guidano la NBA negli assistè la squadra che Fanno il maggior numero di tre e la seconda migliore percentuale Sui field goal. Hanno errori difensivi che possono ripagare in giornate come oggi, ma dopo una stagione da 35 vittorie e tre stagioni consecutive con un record negativo, il voto per il primo mese della stagione è molto alto. Ben 7 giocatori hanno una media di 11 o più punti seguendo la guida di Haliburton e hanno ancora la sensazione che pezzi come Buddy Hield possano dare un contributo maggiore. La prossima partita sarà contro i Philadelphia 76ers, prima contro terza nell’Est. Un altro buon test per il progetto di Rick Carlisle.

I risultati NBA di stasera Milwaukee Bucks 124-Indiana Pacers 126

Atlanta Hawks 120-Orlando Magic 119

il resto del giorno Atlanta continua la sua buona corsa

La serata NBA si è conclusa con una combattuta vittoria degli Atlanta Hawks sugli Orlando Magic. Trae Young ha segnato 41 punti Con 8 assist nella sua miglior partita stagionale a livello di marcatura. Gli Hawks non hanno iniziato l’anno con buone sensazioni, ma hanno corretto il ritmo con il passare delle partite senza mettere troppa pressione sulla loro stella tranne che in quest’ultima partita. Young ha aggiunto 33 punti in un primo tempo in cui ha bloccato quasi da solo i tentativi dei Magic – 69 punti nel primo tempo – anche se ha avuto bisogno di più aiuto nel secondo tempo.

Bogdanovic ha segnato 10 punti, Jalen Johnson 9, 8 per Dejounte Murray… Il guardaroba è ancora una delle loro virtù principali, motivo per cui mancano così tanto i primi risultati e, soprattutto, le emozioni molto negative all’inizio della stagione . Orlando ha gareggiato con Jalen Suggs per la classifica marcatori con 21 punti, ma non sono stati in grado di aggiungere una vittoria che li avrebbe portati fuori dalle posizioni di gioco. L’inizio di stagione in Oriente è molto difficile, considerando che i Magic sono 4-4 e riescono a malapena a finire 10° nella loro conference.