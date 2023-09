La storia cinematografica di Julio Iglesias nei panni del portiere del Real Madrid e dell’incidente che gli cambiò la vita per sempre

Julio Iglesias al Real Madrid

“Io seguirò la mia strada e tu seguirai la tua. Ha scritto che il tuo destino e il mio sono diversi“…la canzone “I Will Follow My Way”. Giulio Iglesias Può rappresentare perfettamente la storia dell’artista Real Madrid. Un legame che non si è concretizzato a causa dell’infortunio occorso allo spagnolo mentre muoveva i primi passi nella porta della squadra meringa.

Oggi, il leggendario artista è conosciuto in tutto il mondo per la sua eccezionale carriera musicale. Anche per Meme Che monopolizza il suo numero sui social network durante il mese di luglio. Pochi però conoscono il lato sorprendente della sua vita che lo ha portato a condividere il campo con leggende del calcio come… Alfredo Di Stefano, Evaristo Anche la gente Nel casa BiancaPrima di raggiungere la fama per le sue opere che trascendevano diverse generazioni.

L’anno stava andando avanti 1962 Quando un adolescente di talento si sforza di realizzare il suo sogno d’infanzia. a quel tempo, Giulio Iglesias Era un giovane sconosciuto 19 anni Che si è rivelato una delle promesse più brillanti del settore giovanile della Fondazione Iberica. La sua abilità tra i tre bastoncini gli ha permesso di affermarsi come una stella promettente insieme ad altri personaggi che hanno impressionato i fan come Manuel Velasquez, Ramón Moreno GrossoE Pietro Filippo.

A quel tempo, l’arciere era conosciuto come Julio José Iglesias de la CuevaLe sue eccezionali produzioni erano accompagnate da un fisico impressionante che superava un’altezza di sei piedi e cinque. Con straordinaria agilità, Coach Miguel Muñoz Era entusiasta di avere un posto nella prima squadra del Super Bowl Vecchio continenteMa un incidente cambiò il corso della sua vita.

Lui 22 settembre 1962Mentre lo festeggio 20 anni con gli amici, È stato coinvolto in un incidente stradale inaspettato che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Quando l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro alcuni cespugli a Madrid, Giulio Iglesias È rimasto privo di sensi. E’ stato immediatamente trasferito al Ospedale Eloy GonzaloHa ricevuto cure mediche ed è riuscito a riprendere conoscenza. Tuttavia, la notizia che uno dei suoi medici gli ha comunicato gli ha causato un dolore indescrivibile: “Non camminerai mai più“.

Julio Iglesias al Real Madrid

Gli infortuni alla schiena lo hanno lasciato paralizzato per un anno e mezzo. Nonostante le conseguenze fisiche, non si è mai arreso e ha trovato conforto nell’altra sua passione: la musica. In quel periodo si divertiva a scrivere e comporre canzoni per rendere più sopportabile la sua riabilitazione. Ha anche collaborato con la sua infermiera, un giovane di nome Eladio Madaleno Che è diventato il suo fan numero uno. Come se fosse un mezzo di motivazione, Ha dato la chitarra Il che lo ha aiutato a continuare con un qualche tipo di trattamento alternativo. Senza rendersene conto, ha ispirato il suo allievo a scrivere una delle sue canzoni più ascoltate al mondo: “la vita va avanti“, che si basava sulle sue esperienze in ospedale e sui legami che aveva creato con il resto dei pazienti intorno a lui.

Inizia così, per caso e senza intenzione, il suo percorso nell’ambiente artistico che lo ha portato alla fama e lo ha reso uno dei cantanti più famosi della storia della musica spagnola. Nonostante il suo improvviso ritiro dal calcio… Giulio Iglesias Ha sempre nutrito per lui un profondo affetto meringaÈ un club che descrive come la sua “seconda casa”. “Una volta sognavo di essere un portiere del Real Madrid, Ma vedendo le gesta di Miguel Angel o García Raymond, o degli altri portieri della Liga, penso che non avrebbe mai potuto essere così bravo.“, ha ammesso umilmente in un’intervista ai media del suo paese.

“Ora È difficile per me guardare indietro e ricordare tutta quella fase della mia vita.. Per me è stato fantastico. Ero giovane, avevo tutta la vita davanti e una gran voglia di vivere, che ho ancora, ma in misura diversa. I miei ricordi più belli sono i miei amici: Peri, De Filippi, Amancio...ero nelle giovanili, ma i grandi della prima squadra si sono sempre presi cura di noi, hanno gridato per noi Piccola mano Ci hanno incoraggiato a continuare a combattere. Lui Real Madrid “È come una seconda casa per me”, ha insistito nell’intervista, che ha segnato una delle poche volte in cui ha fatto riferimento al periodo trascorso nei dipartimenti secondari dell’Università. casa Bianca.

È difficile prevedere come sarebbe stata la sua vita se non fosse stato coinvolto nell’incidente stradale, ma la verità è che La musica gli ha regalato una carriera leggendaria. Anche se non è mai diventato il portiere del Real Madrid nella Liga, il suo record Guinness Il cantante latino che ha venduto più album del pianeta dimostra anche di aver realizzato, in un certo senso, i suoi due sogni: Ha difeso la porta della sua amata squadra e grazie a lui si è affermato nella luna di miele del successo Visite. Giulio Iglesias, un personaggio iconico che ha lasciato un segno indelebile sulla scena, avrebbe potuto avere una storia completamente diversa. A 80 anni, il suo periodo al Mardi Gras Club sembra essere stato dimenticato. Ma con le sue canzoni è ancora fonte d’ispirazione per molti dei suoi fan.